Roßwein

Im Hof von Roland Zausch blüht und duftet derzeit ein botanisches Wunder: Eine Lilie hat es bis auf über zwei Meter Höhe gebracht. Und nicht nur das: Seit der ersten Blüte vor etwa zwei Wochen sind weitere 13 dazu gekommen.

Zwiebel noch von Samen-Wagner

Die Lilie gibt es im Garten beziehungsweise Hof von Roland Zausch auf dem Grundstück, an der Nossener Straße, im „Sächsischen Hof“, schon seit neun Jahren. „Die Zwiebel ist eine Art Andenken. Sie stammt noch aus dem Geschäft Samen-Wagner vom Döbelner Obermarkt“, erzählt Roland Zausch.

So viele Blüten wie noch nie

Jedes Jahr zählt er an der Pflanze die Blüten. So viele wie in diesem Jahr hatte sie noch nie auf einmal. Bisher ist die Pflanze nie höher gewachsen als 50 Zentimeter bis einen Meter. Derart geschossen wie dieses Jahr ist sie überhaupt noch nie.

Wetteraufzeichnungen seit den 60er Jahren

Ob das nur an der guten Pflege liegt? Oder doch an dem extrem heißen Sommerwetter? Beim Thema Wetter kennt Zausch sich gut aus, schließlich führt er seit den 60er Jahren private Wetteraufzeichnungen. In seinem damaligen Betrieb, im Grauguss vom DBM in Döbeln, ging das los und es war eine Art Sport unter einigen Kollegen. Der Technologe fing damit an und die Lohnrechnerin stieg mit ein.

Alles gut archiviert

Jeden Morgen hat man sich über die eigenen Beobachtungen untereinander ausgetauscht und mit den Kollegen abgeglichen. Zausch schreibt alles in einen ganz normalen Buchkalender, „es sind ja nur wenige Daten.“ Alles ist gut archiviert. Nicht nur seine Beobachtungen in Hof und Garten sind für ihn interessant.

Seit 90 Jahren nicht so trocken

Er verfolgt über Funk und Fernsehen auch die Wetterentwicklung in anderen Regionen Europas. „Wenn die Nachrichten vorbei sind, schau ich dann schon mal in meinen Kalender“, sagt er. So habe er beispielsweise recherchiert: In der Schweiz herrscht derzeit der trockenste Sommer seit 90 Jahren.

Kein Westwind heißt: kein Regen

Ob der diesjährige Sommer auch an der Nossener Straße von Roßwein das Potenzial zum Super-Sommer hat und seine Besonderheiten zur Schau stellt? Zausch macht es unter anderem an der Windrichtung fest: „Normalerweise wechselt im Sommer bei uns der Wind zwischen Nord, Nordwest bis West. Mit dem Westwind kommt sonst auch der Regen. Doch in diesem Jahr haben wir schon sehr konstant seit Wochen Nordwind. Das ist tatsächlich sehr selten.“

Wetterextreme gab es schon immer

Von Klimawandel mag der Hobby-Wetterbeobachter dennoch nicht sprechen: Wetterextreme habe es schon immer gegeben. Und was hat es nun auf sich mit der extrem hoch gewachsenen Lilie? Ist es tatsächlich nur die Gute Pflege? Einige große und kleine Veränderungen hat es in den vergangenen neun Jahren durchaus für die Pflanze gegeben.

Von der Rabatte in den Topf

Zunächst wuchs und blühte sie in einer Rabatte im Hof, mit einer schützenden Hauswand im Rücken. Als der Hof gepflastert wurde, sollte das nicht das Ende der so dankbaren Blume sein: Sie kam in einen Topf. Das war vor zwei Jahren und hatte zur Folge, dass sie über den Winter in den Keller gebracht werden kann und dann nicht dem Frost ausgesetzt ist.

Unterm Dach und hinterm Vorhang

Ihr Platz im Hof ist mit einem transparenten Dach versehen. Zudem kann der dadurch entstandene offene Vorbau mit einem durchsichtigen Folienvorhang zugezogen werden, wenn kühlere Temperaturen drohen. Zausch sagt lachend: „Ja, ein bisschen hat es die Lilie bei uns wie in einem Gewächshaus.“

Von Steffi Robak