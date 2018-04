Naturschutz - Linden und Laub: Was ist beim Baumschnitt in Hartha erlaubt?

Das war es jetzt hoffentlich. Richterin Karin Fahlberg wünscht sich, dass die Herrentagsschlägerei in Frankenberg zum letzten Mal das Amtsgericht Döbeln beschäftigt hat. Das sagte sie am Donnerstag, als sie einen weiteren Angehörigen der kroatischen Familie verurteilte, die derzeit ein Haus in Waldheim bevölkert.