Lkw kracht auf A 14 bei Leisnig gegen Leitplanke

Leinig/Mutschen. In den Morgenstunden hat ein Lkw-Unfall auf der A 14 den Verkehr in Richtung Norden zwischen Leisnig und Mutzschen ins Stocken gebracht. Der Brummi ist aus bislang ungeklärten Gründen ins Schlingern geraten, dabei kippte der Tandem-Einachsanhänger um und versenkte die rechte Leitplanke buchstäblich im Boden. An dem Gefährt entstand Totalschaden. Zum Glück waren an dem Unfall keine weiteren Fahrzeuge beteiligt, es wurden auch keine Personen verletzt.

Der Brummifahrer krachte mit seinem Anhänger gegen die Leitplanke. Quelle: Frank Schmidt

Die Autobahn Richtung Leipzig/Magdeburg wurde für die Zeit der Bergung des Hängers und dessen Abtransport voll gesperrt. Der Verkehr wurde in Leisnig von der Autobahn abgeleitet und rollte bis Mutzschen über die Landstraße weiter, um dort wieder die Autobahn zu erreichen. Größerer Stau blieb daher aus. Gegen 11 Uhr wurde der Verkehr auf der A 14 wieder freigegeben.

Von Frank Schmidt