Hartha

Alles steht still am Mittwochabend: Die Weststraße kann derzeit nicht befahren werden, das verbieten Schilder an beiden Einmündungen Fahrzeugen jeglicher Art.

Aufgestellte Parkverbotsschilder sichern zudem einen Bereich, der offensichtlich für Arbeiten frei gehalten werden soll: Denn dort markiert ein weiteres Zeichen gut sichtbar einen Schaden in der Fahrbahn: Ein bisschen mehr als faustgroß klafft dort ein Loch im Asphalt.

Ein Loch sorgt für eine Vollsperrung in der Weststraße. Quelle: Manuel Niemann

Wiederholt sich hier etwas? Bereits im Jahr 2011 gab es durch Unterspülungen Probleme in der Weststraße, es kam zu mehreren Einbrüchen. 2012 folgten dann Ausbesserungsarbeiten: Die schlechtesten Stellen wurden geflickt, da die viel befahrene Straße drohte, unter dem zunehmenden Verkehr aufgerieben zu werden.

„Wir wissen sicher, dass die Weststraße eine unserer schechtesten Straßen ist“, musste der damalige Bürgermeister Gerald Herbst (CDU) seinerzeit zugeben. Aber nicht nur die Weststraße war betroffen, auch die Pestalozzistraße litt bereits an solch einem „Wasserschaden“.

Im Harthaer Innenstadtbereich kam es vermehrt zu solchen Fällen, da teilweise noch sehr alte Kanäle verlegt sind. Unentdeckte defekte unterirdische Rohrleitungen werden so zur Zeitbombe für darüber liegende Straßen. Ist dies auch hier die Ursache?

„Aufgrund eines drohenden Fahrbahneinbruchs ist aktuell die Weststraße in Hartha für den Verkehr gesperrt. Laut Stadtverwaltung werden die Reparaturarbeiten am morgigen Tag beginnen“, informieren aktuell die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr über das soziale Netzwerk Facebook. Sie sind selbst Anlieger in der Straße, in die normalerweise keine schweren LKW außer für den Lieferverkehr einbiegen dürfen.

Die Regiobus Mittelsachsen hat die bushaltestellen verlegt. Quelle: Manuel Niemann

Auch der Busverkehr wird ab sofort ausgesetzt. Die Regiobus Mittelsachsen hat rote Zettel an den Fahrplantafeln angebracht: Die Haltestellen werden demnach ab Mittwoch bis zum Ende von Baumaßnahmen nicht bedient. Ersatzhaltestellen seien in der Nordstraße/ Ecke Weststraße und die Zentralhaltestelle in der Sonnenstraße an der Ecke zur Dresdener Straße. Letztere werde selbst nicht angefahren.

Von Manel Niemann