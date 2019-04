Region Döbeln

Der Winter hat gravierende Schäden auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Kreisgebiet von Mittelsachsen hinterlassen. Besonders betroffen ist zum Beispiel die Staatsstraße 36 in der Ortslage Marbach sowie zwischen dem Grünen Haus an der B 169 und Hartha, inklusive der Ortsdurchfahrt von Waldheim. Erhebliche Schadstellen weisen in der Döbelner Region zudem die Kreisstraßen 7546 von Bockelwitz bis Kroptewitz sowie die Kreisstraße 7579 in der Ortslage Gleisberg auf.

Mehr Asphaltmischgut notwendig

Die Frühjahrsflickung durch die sechs Straßenmeistereien des Landkreises ist seit Wochen in vollem Gange. Die Männer in Orange haben bereits rund 182 Tonnen Asphaltmischgut verbraucht. Im Vorjahr waren es insgesamt 1.570 Tonnen. „Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr mehr verbrauchen“, erklärt Dirk Schlimper, Leiter der Referates Straßenbetriebsdienst im Landratsamt. Zur Beseitigung der zahlreichen Straßenschäden würden verstärkt Fremdfirmen hinzugezogen.

Keine Straße dauerhaft sperren

„Wir setzen alles daran, im Landkreis Mittelsachsen keine Straße dauerhaft sperren zu müssen“, sagt Landrat Matthias Damm ( CDU). Die Straßenmeistereien versuchten stets, die Verkehrssicherheit mit allen Mitteln sicherzustellen. Gleichzeitig verweist er auf einen „grundsätzlichen Interessenkonflikt“ zwischen dem Landkreis und dem Freistaat Sachsen. Eine Zuständigkeitsfrage, die der „Gesetzgeber schlecht gelöst“ habe.

Abgrenzungskatalog schränkt ein

Der Landkreis als Straßenbaulastträger von Kreisstraßen ist für deren Verwaltung, technische Unterhaltung und für Investitionen zuständig. Anders verhält es sich bei Bundes- und Staatsstraßen. Hier ist der Landkreis mit seinen sechs Straßenmeistereien in Döbeln, Hainichen, Mühlau, Rochlitz, Brand-Erbisdorf und Freiberg für die Verkehrssicherung und die technische Unterhaltung verantwortlich, die zum Beispiel den Winterdienst, die Grünpflege, die Nachmarkierung, das Aufstellen von Verkehrszeichen und die Flickung umfasst. Für die Verwaltung, den grundhaften Ausbau und für Investitionen ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zuständig. Denn der Freistaat ist der Straßenbaulastträger für die Bundes- und Staatsstraßen. Landrat Damm: „Es gibt einen sogenannten Abgrenzungskatalog des Freistaates, in dem geregelt ist, welche Arbeiten wir im Rahmen der Unterhaltung auf Bundes- und Staatsstraßen durchführen können und letztlich bezahlt bekommen.“ Die Möglichkeiten, was die Kreis-Straßenmeistereien laut diesem Katalog reparieren dürfen, seien begrenzt.

Vermehrt Beschwerden von Bürgern

So dürfe der Landkreis maximal „partielles oder großflächiges Wiederherstellen von schadhaften Deckenbelägen von vier Zentimetern Dicke in der Regel in Fahrstreifenbreite bis maximal 200 Meter Länge sowie durch Dünnschichtbeläge oder Oberflächenbehandlungen“ realisieren. Darüber hinausgehende Arbeiten seien laut Definition Erneuerungen und würden dem Freistaat obliegen. „Das ist für den Landkreis natürlich keine befriedigende Situation. Wir hoffen, dass es vom Landesamt Zusagen für dauerhafte Investitionen gibt.“ Das sagt Damm vor dem Hintergrund, dass aus der Bevölkerung vermehrt Beschwerden beim Landkreis über den Zustand von Staatsstraßen eingehen.

Von Olaf Büchel