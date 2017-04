Großweitzschen. einer von vier Terminen, an denen Gartenabfälle verbrannt werden dürfen. Vermutlich durch FunkenflugGlimpflich ausgegangen ist an Freitagmittag ein Brand auf einem Hof am Kirchweg in Großweitzschen. In der Gemeinde war gestern war vor einem ehemaligen Futtermittellager Dämmwolle in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Großweitzschen und Mockritz wurden um 12.26 Uhr alarmiert. Weil der Leitstelle ein Gebäudebrand gemeldet war, wurde auch die Döbelner Feuerwehr alarmiert. Die elf Döbelner Kameraden, die mit Löschfahrzeug und Drehleiter angerückt waren, konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken. „Als wir angekommen sind, hatten die Großweitzschener die Sache schon im Griff“, sagte der Döbelner Wehrleiter Thomas Harnisch der DAZ. Dennoch hätte der letztlich schnell beendete Einsatz auch anders verlaufen können. „Wenn die Dämmwolle weiter brennt, hätte es auch dumm ausgehen können. Das Nebengebäude liegt direkt neben dem Stall“, sagte Harnisch. Und der steht voller Kühe.

„Wir haben den Brand recht schnell löschen können und den Stall belüftet. So bestand für die Kühe zu keiner Zeit Gefahr“, so der Mockritzer Einsatzleiter. Für die Kameraden der Gemeindewehr Großweitzschen war es der zweite Brandeinsatz in diesem Jahr. Von den Ortswehren Mockritz und Großweitzschen waren insgesamt 13 Kameraden Einsatz.

Von Thomas Sparrer und Sebastian Fink