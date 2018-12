Mockritz

Das dürfte ein frohes Weihnachtsfest für die Mitarbeiter bei der Franken-Gut Fleischwaren GmbH im Mockritzer Gewerbegebiet werden. Denn zum ersten Mal seit 2005 bekommen alle Beschäftigten beim Fleisch- und Wurstkommissionierer Weihnachtsgeld.

Und nicht nur das: Wie Olaf Klenke von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) auf DAZ-Anfrage mitteilt, hat sich der Warnstreik vor gut einem Jahr vor dem Firmengelände gelohnt. „Es gelang einen neuen Tarifvertrag abzuschließen ( Manteltarifvertrag). Erstmals erhalten nun in diesem Jahr alle Beschäftigten Urlaubs- und Weihnachtsgeld“, schreibt Klenke.

Hälfte der Belegschaft benachteiligt

Hintergrund war ein Konflikt zwischen Frankengut-Muttergesellschaft Edeka und den Beschäftigten, die seit 2006 eingestellt wurden. Etwa die Hälfte der rund 50 Mitarbeiter waren betroffen und hatten bis zum letzten Jahr kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekommen, weil der Arbeitgeber zuvor den entsprechenden Tarifvertrag gekündigt hatte.

Altere und jüngere Beschäftigte streikten am 21. November 2017 gemeinsam für gleiche Bezahlung für alle – mit Erfolg. Quelle: Sven Bartsch (Archiv)

Jetzt ist dieses Rad zurückgedreht. Der Vertrag besagt, dass die Beschäftigten, die seit 2006 ins Unternehmen gekommen sind, beim Weihnachts- und Urlaubsgeld schrittweise an das Auszahlungsniveau der älteren Mitarbeiter angepasst werden. Das soll laut Olaf Klenke in zwei Stufen über die nächsten zwei Jahre geschehen. So lange läuft auch der Vertrag, bevor er wieder neu verhandelt werden muss.

Solidarität entscheidend

Dafür ist der Gewerkschafter, der im November 2017 extra aus Berlin nach Mockritz zum Warnstreik gekommen war, zuversichtlich. „Entscheidend war die Erfahrung, dass die Kollegen bereit waren, zusammenzustehen. Auch die älteren sind für ihre Mitkollegen eingestanden. Das war ein großer Akt der Solidarität“, schwärmt er.

Dadurch sei auch die von Edeka zunächst ins Spiel gebrachte Umverteilung untereinander abgewendet worden. Der Konzern wollte, dass die Altbeschäftigten auf Teile ihres Urlaubs- und Weihnachtsgeldes verzichten, damit die anderen davon etwas ausgezahlt bekommen könnten.

30 000 Euro Mehrkosten

Dies lehnten die Beschäftigten und die NGG von vornherein ab. „ Edeka nagt nicht am Hungertuch“, meint Klenke dazu. Zumal die Mehrkosten für das Unternehmen durch die jetzige Lösung nur bei rund 30 000 Euro pro Jahr liegen.

So wie am 21. November 2017 könnten die Mitarbeiter von Franken-Gut in Mockritz auch künftig wieder streiken, wenn es um die Angleichung der Löhne zwischen ost- und westdeutschen Standorten geht. Quelle: Sven Bartsch (Archiv)

Nach diesem Erfolg hat die Gewerkschaft bereits ein neues Ziel ausgegeben: Die Lohnunterschiede zwischen den Standorten in Ost- und Westdeutschland seien noch immer spürbar, sagt Klenke. Frankengut hat weitere Standorte in Rottendorf in Thüringen und in Nürnberg. Hier wolle man ansetzen. Der Erfolg mit dem Manteltarifvertrag habe den Beschäftigten in Mockritz Mut gegeben, sich auch künftig für ihre Belange einzusetzen, meint der Gewerkschafter.

Von Sebastian Fink