Polditz

Ein Lichtstrahl in der dunklen Jahreszeit – treffender kann das Konzert zur Polditzer Bläserweihnacht nicht beschrieben werden. Mit dem Blechbläserensemble Ludwig Güttler konnte Peter Fritsch vom Kirchvorstand Künstler gewinnen, die ihren Instrumenten und der Akustik des Gotteshauses alles entlockten, was die Herzen Hunderter Zuhörer höher schlagen ließ.

Für den ersten Konzertteil wählte Professor Ludwig Güttler Werke, in denen neben den Blechbläsern auch Christian Langer an den Pauken brillieren konnte. Selbst für Zuhörer, welche die Akustik der Polditzer Kirche kennen und schätzen, dürfte es ein sehr seltenes Erlebnis gewesen sein: Wie Pauken- und Posaunenlinien zu verschmelzen scheinen, sobald sich deren Tonfrequenzen einander nähern.

Dann kann es kurzzeitig geschehen, dass die Perkussionsinstrumente eine geschlossene Melodie als Generalbass anbieten. Mit Johann Schmelzers Suite in C-Dur für zwei Blechbläserchöre war ein äußerst enthusiastischer Konzertauftakt gewählt und die unmissverständliche Botschaft formuliert für die Zeit nach dem Weihnachtsfest: Es geht wieder `nauszu, wie es der Sachse sagen würde. Die Tage werden wieder länger. Nach der dunkeln Zeit kehrt das Licht ins Leben der Menschen zurück.

Freunde alter Weihnachtsweisen beziehungsweise von Liedern aus dem Kirchengesangbuch wie „Kommet ihr Hirten“ oder „Tochter Zion“ konnten sich in der ersten Polditzer Bläserweihnacht am Sonnabend gut aufgehoben fühlen. Zum Schluss erhielt das Publikum eine Kostprobe von Güttlers Qualitäten als Chorleiter. Wie er nach dem Konzert verrät, schulte er diese bereits als 14-Jähriger in der Kantorei seiner Heimatgemeinde im erzgebirgischen Sosa.

Die beeindruckende Tenorstimme des 75-Jährigen erklang während des Konzertes nicht allein während eines A-Capella-Gesangs-Stücks des gesamten Ensembles für das zahlreiche Publikum der bis unters Dach gefüllten Polditzer Kirche. Güttler lud zudem alle Zuhörer zu einer Strophe „Es ist ein Ros` entsprungen“ unter seinem Dirigat ein – nicht ohne den unerbittlichen Verweis auf möglichst deutliche Aussprache: „Wenn Sie sich vor ihrem Nachbarn komisch vorkommen, dann ist es genau richtig.“

Von Steffi Robak