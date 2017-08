Mach dich ran – an den Kirchturm

In Niederstriegis ist viel los rund um den Turm der 1850 gebauten Kirche. Handwerker erledigen letzte Handgriffe der seit März laufenden Außensanierung. Am Donnerstag, 10. August, wird 15 Uhr der neue Turmknopf aufgesetzt. Am 26. und 27. August will das Dorf bei „Mach Dich Ran Spezial“ antreten, um Geld für das Gotteshaus zu gewinnen. Es ist noch lange nicht alles fertig.