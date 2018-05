Gersdorf

Pfingsten steht vor der Tür und damit in Gersdorf das Dorffest: Am Sonnabend, dem 19. Mai, beginnt das um 13 Uhr mit dem Fußballturnier des SV Gersdorf. Ab 19 Uhr geben Ralf Benschu und Jens Goldhardt als Orgelsax ein Konzert in der Kirche. Den Kontrast dazu bietet ab 20 Uhr das Festzelt, das mit Disco TWIXX und DJ Marcel Ballermann-Atmosphäre liefert. Bei der Schaumparty wird der balearische Strand kurzerhand nach Sachsen verlegt. Eintritt ist frei.

Fotowettbewerb am Sonntag

Am Sonntag findet dann in der Grundschule der Fotowettbewerb statt, zu dem der Gersdorfer Sportverein aufgerufen hatte. Etwa 40 Motive, die Gersdorf und Umgebung einst und jetzt zeigen, sind bei Annika Bartling eingegangen: „Ich hoffe, dass wieder so fleißig abgestimmt wird“, sagt sie zufrieden. Die Fotoausstellung sei beim letzten Mal ein Anziehungspunkt für Groß und Klein gewesen.

Annika Bartling sammelte für den SV Gersdorf 1910 Fotos: Das beste Motiv wird am Pfingstsonntag gewählt. Quelle: Manuel Niemann

Festprogramm an 14.30 Uhr

Vor der Grundschule beginnt das Fest um 13 Uhr, davor kann zu Mittag gegessen werden. Ab 14 Uhr sind die Kameraden der Jugendfeuerwehr vor Ort, um für Spiel und Spaß zu sorgen. Eine halbe Stunde später startet im Festzelt das Programm mit Kindertanzgruppen aus der Umgebung.

Ponys und Hüpfburg für Kinder

Besucher können sich auch auf Leckeres vom Kuchenbasar freuen. Wer Selbstgebackenes beisteuern möchte, kann dies am Sonnabend ab 17 Uhr in der Schulküche abgeben. Weiterhin locken am Sonntag auch Ponykutschfahrten und eine Hüpfburg für die kleinen Gäste.

Tanz zum Abschluss

Für die Erwachsenen gibt es ab 20 Uhr Gelegenheit zum Tanz: Ein Discoabend, bei dem Show-Acts auftreten. Karten für den Sonntagabend lassen sich über die Facebookseite des Vereins und telefonisch unter 034328/38542 beim Versicherungsbüro Hoffmann vorbestellen.

Von Manuel Niemann