Waldheim

„Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens.“ Mit diesem Zitat des deutschen Literaten Jean Paul bedankte sich Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) zur Eröffnung der neuen Galerie für Resozialisierung durch Kunst und Kultur bei François Maher Presley für die zahlreichen Projekte, die dessen Stiftung an der Zschopau und in Mittelsachsen auf die Beine stellt. Dazu zählt auch der Malwettbewerb, in dessen Rahmen sich die Waldheimer Schüler bereits seit zwei Jahren künstlerisch tätig werden können. Nun steht die nächste Runde des Wettbewerbs vor der Tür.

Teilnehmerliste wächst

Damit schließt sich an den vorangegangenen „Tanz der Farben“ jetzt der Titel „Reigen der Fantasie“ an. Nachdem bereits im letzten Jahr auch an der Geringswalder Grundschule mit um die Wette gemalt wurde, wächst die Liste der teilnehmenden Schulen nun erneut. Neben Grund-, Förder- und Oberschule aus Waldheim wird fortan auch an den Grundschulen in Hartha, Gersdorf und Grünlichtenberg gepinselt. Dazu kommen außerdem die Harthaer Pestalozzi-Oberschule und das Martin-Luther-Gymnasium. „Das ist ein sehr großer Erfolg, über den wir sehr glücklich sind“, teilt die Stiftung mit, „und der Herrn Felgener und seinen Kolleginnen und Kollegen, den zahlreichen beteiligten Lehrerinnen und Lehrern, zu verdanken ist, ohne deren Engagement ein so großes Vorhaben nicht gelingen würde.“ Heiko Felgener ist Leiter der Waldheimer Förderschule und wirkt maßgeblich an der Organisation des Wettbewerbs mit.

Preisverleihung im Mai

Bereits seit letztem Jahr ist man sich einig, das kreative Kräftemessen weiter in der Region zu verankern zu wollen. Fünf weitere Runden inklusive dem „Reigen der Fantasie“ sind bereits beschlossene Sache und finanziell abgesichert. Zudem hat die Stiftung das Budget aufgrund des gewachsenen Teilnehmerkreises noch einmal erhöht. Die noch zu prämierenden Nachwuchskünstler werden schließlich im Mai nächsten Jahres in Waldheim ausgezeichnet. Dort, in der stiftungseigenen Galerie in der Schlossstraße, werden dann auch die Werke der jungen Preisträger ausgestellt.

Von André Pitz