Roßwein. Grundsätzlich aber, so Roßweins Standesbeamtin, sind die Hochzeiten seit der Wende auch in der kleinen Stadt anspruchsvoller geworden. „Es wird mehr geplant, das Ambiente muss stimmen, am liebsten soll samstags geheiratet werden, die Musik wird passend ausgesucht und, und, und.“ Wobei die meisten Männer – und das ändert sich wahrscheinlich nie – am liebsten ohne großen Schnickschnack, in Alltagskleidung und sogar ohne Musik in den Hafen der Ehe einlaufen würden. 26 Mal wurde im vergangenen Jahr im Roßweiner Rathaus „Ja“ gesagt. Damit ist 2016 kein Ausreißer, weder im positiven noch im negativen Sinne. Der Altersdurchschnitt der Heiratswilligen habe bei 30 gelegen. Beliebt sind die Monate Mai, Juli, August.

Petra Braune und ihre standesamtliche Vertretung Claudia Bochnigk stellen sich auf jedes Brautpaar individuell ein. „Wir haben keine Burg und kein Schloss“, sagt Bochnigk, „aber dadurch ist es bei uns auch bezahlbar.“ Ein nicht unerheblicher Punkt bei der Entscheidung, wo geheiratet werden soll. Im vergangenen Jahr kam die Hälfte der Paare von Auswärts, zum Beispiels aus Freiberg, Döbeln oder Dresden nach Roßwein zum Ja-Sagen.

Petra Braune freut sich auf das bevorstehende Jahr. Doch die bald 63-Jährige blickt auch schon mit einem Auge in ihren Ruhestand. Im nächsten Jahr ist sie 40 Jahre am Roßweiner Rathaus tätig, davon 30 als Standesbeamtin. Am 1. August 1988 war sie berufen worden, hat fast 1000 Trauungen begleitet. Inzwischen ist sie soweit, loslassen zu können und die „Geschäfte“ ruhigen Gewissens Stück für Stück an ihre Nachfolgerin zu übergeben. Das wird Claudia Bochnigk werden. Die 46-Jährige ist seit ein paar Jahren schon als Vertretung der Standesbeamtin vom Stadtrat berufen, hat die Ausbildung in der Standesbeamtenschmiede in Bad Salzschlirf erfolgreich absolviert und bekommt von Petra Braune eine 1A-Einarbeitung.

Die 63-Jährige hat ihren Frieden damit geschlossen, dass sie bald schon mehr Zeit für ihre Enkel haben wird. „Ich habe viele schöne Hochzeiten erlebt und 2015 sogar noch einmal einen richtigen Höhepunkt mit der Schulfesteheschließung gehabt.“ Für dieses Ereignis, das es nur alle fünf Jahre gibt, muss man sich in Roßwein bewerben und die Ausrichtung ist für die Standesbeamtin stets mit viel Engagement und Kraft verbunden. Das nächste Mal wird Claudia Bochnigk diese Aufgabe zuteil werden.

Von Manuela Engelmann