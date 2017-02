Forchheim. Ein 44-Jähriger LKW-Fahrer befuhr am Sonnabendnachmittag, gegen 14 Uhr, die Straße Am Berg aus Richtung Forchheim kommend in Richtung Döbeln. Als er die B169 in Richtung Waldheimer Straße überqueren wollte, übersah er einen von rechts kommenden Pkw Kia. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 44-jährige Kia-Fahrer dem Lkw ausweichen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld. Der Kia-Fahrer wurde leicht verletzt. Die weiteren Insassen des Pkw, 39 und acht Jahre alt, blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Von daz