Leisnig

Dass mitten am Tag plötzlich ein so heftiger und stürmischer Regen über Leisnig niedergehen sollte, damit konnte niemand rechnen. Er fegte zu dem Zeitpunkt den Platz an der Kirche nahezu leer. Trotzdem ist es wieder ein schöner Adventsmarkt geworden.

Zur Galerie Zum Weihnachtsmarkt geht es erstmals durch ein neues beleuchtetes Tor.

Traditionell ist es ein Adventsmarkt der Vereine und ein märchenhafter noch dazu, der an den Kirchplatz einlädt: In Leisnig sind die Marktakteure als Märchenfiguren verkleidet. Da gab es am Wochenende so manche Überraschung. Die Stadtwache wartete an ihrem Stand sogar mit einem unkonventionellen lieben Wolf auf (rechts oben im Bild). Und Dank der Räuber vom Gewerbeverein wurde zur Schatzsuche eingeladen.

Von Steffi Robak