Jeßnitz

Jetzt geht es langsam ans Eingemachte bei „ The Biggest Loser“: Mario Pohl aus Jeßnitz hat es auch in der jüngsten Runde, die am Sonntag ausgestrahlt wurde, wieder geschafft zu den besten Abnehmern zu gehören. Vier Kilo verlor der 1,91-Hühne und hat damit seit dem Start der Sendung mehr als 46 Kilo verloren. Die 150-Kilo-Marke ist erreicht – und das sieht man dem 39-Jährigen inzwischen auch angezogen deutlich an.

Der Wille bei Mario Pohl ist groß – das zeigte auch die knifflige Aufgabe, einer Schüssel voller Süßigkeiten zu widerstehen. Den Kandidaten wurden Marshmallows vorgesetzt, ohne dass die anderen sahen, ob wer sich bedient. Wer es sich traute, die meisten davon zu essen, der bekam Immunität auf der Waage verpasst und war sicher in der nächsten Runde. Julian nahm zehn Stück und nutzte die Chance.

„Das sehe ich als bescheißen“

Mario dagegen bestand den Charaktertest und rührte nichts an, kämpfte sich auf der Waage in die nächste Runde. „Ich habe mir die ganze Laufbahn durch den Kopf gelassen. Ich bin mit dem Ziel hierhergekommen mit meinem Körper viel zu erreichen, ohne zu bescheißen. Das sehe ich als bescheißen“, machte er deutlich.

Sandpfähle schleppen hieß es für Mario und die anderen Kandidaten in dieser Woche. Entscheidend war aber nicht sein Ausscheiden hier, sondern die vier Kilo Gewichtsverlust. Quelle: © SAT.1

In der zweiten Herausforderung der Woche mussten die Kandidaten schwere Holzstämme aus dem Sand graben und dann über die Düne tragen und auf dem Platz eines jeweils anderen Kandidaten ablegen. Wer zuerst 15 Stämme auf seinem Platz liegen hatte, war raus.

Sieben Teilnehmer übrig

Mario traf das als Vierten – seine frühere Teamkollegin Jenny gewann und sicherte sich ein Kilo Gewichtsbonus. Dennoch musste sie am Ende als eine von zwei Kandidaten zittern, die nicht genug abgenommen hatten. Doch Flo wurde vom Rest rausgewählt.

Nur noch sieben Kandidaten sind nach neun Wochen Camp in Andalusien übrig. Im Einzelkämpfer-Modus geht es am kommenden Sonntag (17.45 Uhr, Sat.1) um den Einzug ins Halbfinale.

Kampfansage an andere Kandidaten

Mario ist sich inzwischen sicher, dass er den Sieg schaffen wird: „Ihr könnt jetzt schon eure Koffer packen. Das Ding ist durch. Ich habe meinen Kindern ein Versprechen gegeben: Alles zu geben und zu gewinnen. Das werde ich halten.“

Mario Pohl kandidiert für Gemeinderat Mario Pohl hat sich nicht nur den Sieg bei „Biggest Loser“ vorgenommen. Auch auf kommunalpolitischer Ebene will er nun aktiv werden. Die Gemeinderatswahl in Großweitzschen kann kommen: Für die 16 Plätze im Rat gibt es insgesamt 34 Bewerber für drei Fraktionen. Die Linke schickt mit Manfred Nestler und Sascha Suhr davon nur zwei Kandidaten ins Rennen. Für die CDU gehen neben den Ratsmitgliedern auch Neulinge ins Rennen, darunter der aktuelle „Biggest Loser“-Kandidat Mario Pohl. Bei den Freien Wählern verzichten einige Räte auf die Wahl: Arne Philipp, Ute Petzold und Dieter Horlacher sind nicht dabei. Alle Kandidaten: Freie Wähler GW: 1. Friedrich, Torsten; 2. Frust, Thomas; 3. Gillner, Andreas; 4. Gruhl, Wolfgang; 5. Hagen, Henry; 6. Haupt, Andreas; 7. Herberger, Jan; 8. Klingner, Axel; 9. Knetsch, Konrad; 10. Müller, Enzo; 11. Pester, Johannes; 12. Petzold, Stefan; 13. Philipp, Thomas; 14. Scheidig, Mike; 15. Schmiedchen, Heiko; 16. Sommerlade, Heinrich; 17. Thalmann, Sven; 18. Ulmitz, Jörg; 19. Winkler, Michael CDU: 1. Krawczyk, Sven; 2. Wloch, Sebastian; 3. Munz, Susann; 4. Schilder, Sven; 5. Schmiedgen, Torsten; 6. Braune, Susan; 7. Pohl, Mario; 8. Schmidt, Martin; 9. Wolf, Remo; 10. Döge, Angela; 11. Reichel, Markus; 12. Bohnstedt, Marc; 13. Haschke, Carola Die Linke: 1. Nestler, Manfred, 2. Suhr, Schascha

Von Sebastian Fink