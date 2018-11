Döbeln

In den Kirchgemeinden im Altkreis Döbeln steht der 10. November im Zeichen des Heiligen Martin von Tours. Der Legende nach überließ er als römischer Soldat einem armen Mann die Hälfte seines Mantels. Zu Andachten kamen Sonntagabend Eltern mit Kindern in den Kirchen zusammen.

Mit selbst gebastelten Lampions ging es von der Jacobi-Kirche in die Klostergärten zum Feiern am Lagerfeuer. Quelle: Sven Bartsch

Der Martinstag wird vielerorts zum Anlass genommen, die jährliche Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abzuschließen. Was kann man abgeben von dem, was man hat, damit es Menschenbesser geht, denen es am Nötigsten fehlt? Mit dieser Frage befassen sich Eltern und Kinder in dieser Zeit.

Teil einer weltweiten Aktion

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der weltweiten Aktion „Operation Christmas Child“, in deren Rahmen Kinder in rund 100 Ländern beschenkt werden. Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum werden in der Saison 2018/2019 voraussichtlich versendet nach Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, in die Republik Moldau, nach Rumänien, Serbien, in die Slowakei sowie die Ukraine.

Kinder gestalten Andacht

In Döbelns Jacobi-Kirche gestalteten die Kurrende- und Kindergarten-Kinder eine bunte Martins-Andacht. Danach führte ein Laternenumzug in die Klostergärten zu einem Lagerfeuer.

Von Steffi Robak