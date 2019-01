Kriebstein

Die Richtfunker von Misaxnet aus Waldheim brauchen ihn nicht. Die Rede ist vom Gittermasten am Eiscafé in Kriebstein. Auf diesem wollte der Richtfunk-Internetanbieter eigentlich Antennen anbringen. „Das hat sich aber erledigt, weil die Telekom dort selbst das Internet ausbaut“, sagt David Noelte, Geschäftsführer der Misaxnet. Stattdessen hat das Unternehmen seine Sendetechnik auf dem Schornstein des ehemaligen Heizhauses des Hotels am Kriebsteinsee in Höfchen installiert und versorgt von dort aus Haushalte mit schnellem Internet via Richtfunk. Was recht gut läuft, wie David Noelte sagt. Eigentlich wollte die Gemeinde den Masten für die Richtfunker sanieren aber das Geld spart sie sich nun. Jetzt geht es um die Frage, ob Kriebstein das Teil für teuer Geld abbaut oder lediglich sichert, wie Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebestein) erklärt. Standfest ist die Anlage jedenfalls, besagt ein Gutachten, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hat.

Neben dem Verkauf eines Grundstücks in Kriebethal, der Vergabe des Auftrages zur Sanierung des Löschteichs in Grünlichtenberg sowie die Satzung über die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer befasst sich der Gemeinderat auch mit einem Öko-Thema. Es geht um die Wiederaufforstung des Flurstückes Nr. 388 der Gemarkung Erlebach in der Weilbergsiedlung. Dieses Flurstück umfasst auch alle Straßen und Wege in der Wochenend-Siedlung. Bei dem Projekt hat sich die Gemeinde vom Förster beraten lassen. Ein Mischwald soll auf der Fläche wachsen. Zuvor hatte die Gemeinde die Bäume auf Grundstück fällen lassen. Dazu hatte ihr der Staatsbetrieb Sachsenforst geraten. Einem erneuten Sturm hätten die Nadelbäume nicht standgehalten.

Der Gemeinderat Kriebstein kommt zu seiner Sitzung am Montag, 21. Januar, im Vereinsraum Kriebethal an der Turnerstraße zusammen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr. Dem schließ sich ein nichtöffentlicher Teil an.

Von Dirk Wurzel