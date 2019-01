Zunschwitz/Minkwitz/Leisnig

Happy End für Max und Mini: Die beiden Germanischen Bärenhunde von Michael Fritsch aus Zunschwitz (Gemeinde Zschaitz-Ottewig) sind nach einer mysteriösen Reise durch den Altkreis Döbeln am Montagnachmittag wohlbehalten wieder zu Hause angekommen.

„Die beiden wurden in Minkwitz gefunden. Dort haben Anwohner sie auf ein Grundstück gescheucht, weil keiner sie im Dorf kannte. Von da haben sie dann Mitarbeiter des Tierheims Leisnig abgeholt“, berichtete ein hörbar erleichterter Hundepapa Michael Fritsch der DAZ.

Rasse läuft maximal drei Kilometer pro Tag

Wie die Tiere die rund 20 Kilometer lange Strecke von Zunschwitz nach Minkwitz zurückgelegt haben, ist ihm allerdings völlig schleierhaft. „Wir können es nicht erklären. Die Hunde gehören zu einer Liegerasse, die laufen maximal zwei bis drei Kilometer am Tag. Wir haben sie seit zwei Jahren und sie haben sich noch nie von allein vom Grundstück weg bewegt“, sagte Fritsch.

Am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr hatte er die Tiere, die frei auf dem Grundstück leben, noch einmal gefüttert. Am darauffolgenden Morgen um 6 Uhr sei ihm dann aufgefallen, dass die Hunde fehlen. „Wir haben dann erstmal alles abgesucht und unseren Bekanntenkreis in Kenntnis gesetzt. Da sind auch Jäger darunter, denen fällt sowas ja am ehesten auf“, meinte Michael Fritsch.

Ostrauer Verwaltung hilft

Doch erst als er Fotos und Einzelheiten unter anderem an die Gemeindeverwaltung Ostrau gibt, die die tierische Vermisstenmeldung am frühen Nachmittag bei Facebook aufgibt, kommt Bewegung in die Sache. „Die Nichte einer Leisniger Tierheim-Mitarbeiterin hatte den Aufruf gesehen. So sind sie auf uns gekommen. Da sind die sozialen Netzwerke mal nützlich“, freute sich Michael Fritsch.

⚠️Wer kann helfen - Wer hat etwas gesehen⚠️ Seit den frühen Morgenstunden des 28.01.2019 werden Max und Mini - zwei... Gepostet von Gemeinde Ostrau am Montag, 28. Januar 2019

Anzeige gegen Unbekannt denkbar

Die beiden Ausreißer wollte er gestern Nacht erstmal im Stall schlafen lassen – auch weil der Verdacht nahe liegt, dass Jemand die Hunde vom Hof mitgenommen hat. Über eine Anzeige wolle Michael Fritsch mit dem Ostrauer Ortspolizisten sprechen. Anhaltspunkte gebe es aber noch keine, sagte er gestern.

Von Sebastian Fink