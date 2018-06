Da war was los am Sonnabend auf dem Betriebsgelände der PietschHaustechnik GmbH im Ostrauer Gewerbegebiet: Mehr als 1000 Gäste kamen, um dem Unternehmen zum 25. Jubiläum zu gratulieren. Am 1. April 1993 hatte Firmengründer Michael Pietsch den Standort als Zentrallager für die seit 1990 in Chemnitz ansässige Firma eröffnet.