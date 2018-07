Döbeln

Mit Videokameras und Mikrofonen sind die Neuntklässler des Lessing-Gymnasiums jedes Jahr bei ihrer Woche des fächerverbindenden Unterrichtes unterwegs. Die Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle (SAEK) sind dabei Partner der Schule und reisten von Leipzig oder Riesa an. Das wird ab jetzt anders. Denn die von der Sächsischen Landesmedienanstalt finanzierten Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle haben seit 1. Juli in Döbeln eine Außenstelle. SAEK mobil heißt das zunächst für drei Jahre angelegte Projekt, das im dritten Obergeschoss des Hauses der Demokratie an der Bahnhofstraße 56 in Döbeln seine Büroräume bezogen hat. Von hier aus kümmern sich Vivian Schuhknecht und Johannes Gersten, um gute Kontakte zu Vorschulen, Horten, Schulen, Berufsschulen sowie vermehrt auch zu Einrichtungen und Bildungsträgern im Bereich der Erwachsenenbildung.

„Es geht um Projekte und Informationsveranstaltungen in der Döbelner Region, bei denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich informieren und lernen, kritisch und selbstbestimmt mit Medien umzugehen“, beschreibt Vivian Schuhknecht. Die 30-jährige Leipzigerin hat in Chemnitz Medienwissenschaften und Medienkommunikation studiert und leitet das Döbelner Projekt gemeinsam mit Johannes Gersten. Der 29-jährige Döbelner hat nach seinem Abi am Lessing-Gymnasium in Mittweida Medientechnik studiert und anschließend bei der SAEK in Görlitz einen Abschluss als Medienpädagoge erreicht. Als freischaffender Referent ist er bereits an Schulen der Region und beim Döbelner Treibhausverein durch verschiedenen Workshops bekannt.

Im Hort Schulbergstrolche in Waldheim haben die beiden gerade vier Tage lang mit den Ferienkindern und einem Satz Tablets Trickfilme entwickelt und animiert. Bei den Ferienkindern im Mochauer Hort sind sie ebenfalls noch mit dem Trickfilmprojekt. Danach bieten die Beiden ihr Fachwissen und die dazugehörige Technik, von Filmkameras über Laptops bis zu Mikrofonen, für weitere Projekte an.

Schulprojekte, besonderer Unterricht zu Themen wie dem Umgang mit Social Media Facebook, Whatsapp und Co, Cybermobbing, Datenschutz und Urheberrechte, Konsumverhalten und Werbung, Spiel- und Internetsucht oder damit korrespondierende Themen der Pubertät haben die beiden Medienpädagogen dabei besonders auf dem Zettel. Neben den Schülerworkshops bieten sie meistens auch eine Lehrerfortbildung und einen Elternabend an. „Das ist am nachhaltigsten“, findet Johannes Gersten. „Wir wollen die Medienkompetenz in Zeiten von Hasskommentaren und Fakenews in allen Altersgruppen stärken helfen.“ Für Schüler sind die Angebote komplett kostenlos.

Seit gut 20 Jahren fördern die Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle (SAEK) finanziert von der Sächsischen Landesmedienanstalt die Medienbildung im Freistaat. SAEK mobil in Döbeln ist Ersatz für das von der Sächsischen Landesmedienanstalt bisher angebotene Medienmobil, das im Juli eingestellt wurde.

Erreichbar ist SAEK mobil in Döbeln unter 03431/6787403 oder per Mail unter mobil@saek.de oder gersten.mobil@saek.de.

Kommentar: Angebot genau zur richtigen Zeit Dieses Angebot passt genau richtig. In Zeiten aufgeregter Kommentare zu Facebooknachrichten zweifelhafter Herkunft, in Zeiten von Schwarzmalern, die alles nur Mist finden und von Whats-app-Gruppen, in denen sich schon die jüngsten Tag und Nacht mit scheinbar wichtigen und unwichtigen Mitteilungen bombardieren. Die Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle mit ihren insgesamt acht Standorten in Sachsen sind nicht erst jetzt auf diesen Trichter gekommen. Mit einer Außenstelle in Döbeln sind sie aber mit ihren medienpädagogischen Angeboten noch näher dran an dieser Region. In der aktuellen Medienlandschaft wird gerade deutlich, dass viele Menschen und bei weitem nicht nur Kinder und Jugendliche, mit der Flut an Werbung, recherchierten Nachrichten und Fakenews überfordert sind. Glaubwürdige und unglaubwürdige Quellen nicht mehr unterscheiden können und im Eifer Dinge von sich und manchmal auch Beschimpfungen öffentlich preisgeben, ohne zu merken, wie sie sich dabei öffentlich lächerlich machen. Dieses Weiterbildungsangebot brauchen nicht nur Schüler und alle ständig auf Bildschirme guckenden Erwachsenen. Auch für manchen Stammtischpolitiker wäre es hilfreich, der die öffentlich-rechtlichen Sender als Staatsmedien oder Zeitungen als Lügenpresse bezeichnet, ohne auch nur eine Ahnung von den Strukturen zu haben, die diese Staatsnähe durch kritischen Journalismus verhindern sollen. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer