Döbeln

Vier Wochen lang hatten sich die Schüler der Klasse 8a an der Oberschule am Holländer mit „Medien an der Schule“ befasst. So heißt das neue Projekt, welches die DAZ gemeinsam mit ihrem Mutterhaus, der Leipziger Volkszeitung, den Schulen der Region angeboten hat. Lehrerin Marion Jentzsch hatte zum Jahresende mit den Schülern nicht nur mit der Tageszeitung sondern einen umfangreichen Material zum Thema Medien gearbeitet. So hatten die Schüler eine Menge Fragen gesammelt, als sie sich DAZ-Redakteur Thomas Sparrer in den Unterricht einluden.

Fake-News und Filterblasen

Neben dem Arbeitsalltag der Döbelner Journalisten, die heute sowohl für die gedruckte Zeitung als auch Online ihre aktuellen lokalen Beiträge verbreiten, ging es in den beiden Unterrichtsstunden auch um Filterblasen in sozialen Netzwerken und Fake-News-Debatten. Bei „Medien an der Schule“ (MADS) sollen die Schüler unter anderem lernen, die Qualität von Quellen einzuschätzen und die Entstehung seriöser Nachrichten nachzuvollziehen. Ziel ist dabei einen qualifizierten und kritischen Medienumgang zu vermitteln und gleichzeitig die Lese- und Schreibkompetenz zu fördern.

Tipps für Schüler

Der DAZ-Redakteur hatte Beispiele von Zeitungen sowie von gelungener und weniger gelungener Berichterstattung auf Online- und Social-Media-Kanälen mitgebracht und gab auch Tipps, wie die Schüler Fake-News von serösen Nachrichten unterscheiden können.

Die 8a in Döbeln-Nord ist eine von 155 Klassen mit 3488 Schülern an 69 Schulen, die von Leipzig über Altenburg, Borna und Grimma bis Oschatz und Döbeln an dem Medien-Projekt teilnehmen.

Von Thomas Sparrer