Leisnig

Wer nach einer Krebsbehandlung am Helios-Klinikum eine Chemotherapie benötigt, soll sich im MedCenter Nordsachsen in der Praxis von Dr. Leanthe Braunert und Dr. Thomas Edelmann in Hartha in ambulante Behandlung begeben. Wer seinen Chemotherapie-Zyklus 2018 in der Helios Klinik Leisnig begann, kann diesen auch regulär in der Klinik beenden.

Ambulante Chemotherapie in Leisnig nicht mehr möglich

Dies besagt eine Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsens. Bei Patientinnen gab es Irritationen: Sie meinten, sie müssten ihre an der Klinik begonnene Chemotherapie unterbrechen. Das sei eine Fehlinterpretation gewesen, so Klinikgeschäftsführerin Peggy Kaufmann. Das Klinikum hatte Chemotherapie im Rahmen einer regulären Ermächtigung durch die Kassenärztliche Vereinigung angeboten. Diese Ermächtigungen seien üblicherweise zeitlich begrenzt, denn der Gesetzgeber sieht die chemotherapeutische Behandlungen generell bei niedergelassenen Praxen vor.

In einer Pressemitteilung dazu heißt es: „Die Behandlung bei Brustkrebs in Leisnig ist weiterhin gesichert. Die Helios Klinik ist nach wie vor erster Ansprechpartner bei Brustkrebserkrankungen, wobei das Behandlungsspektrum reicht von der Diagnose bis zur Operation und Nachbetreuung.“ Im Fall einer notwendigen ambulanten Chemotherapie würden die Patientinnen und Patienten ab sofort im MedCenter Nordsachsen in der Praxis von Dr. Leanthe Braunert und Dr. Thomas Edelmann in Hartha kompetent betreut. Eine ambulante Chemotherapie wie sie bisher in der Helios Klinik Leisnig erfolgen konnte, sei nach der Entscheidung des Berufungsausschusses der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsens vom 27. März 2019 nicht mehr möglich.

Leisniger Klinik bleibt erster Ansprechpartner in Sachen Brustkrebs

Wer mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert sind, könne sich auch in Zukunft sicher sein, in der Helios Klinik Leisnig umfassend und kompetent betreut zu werden. „Wir sind und bleiben erster Ansprechpartner, begleiten unsere Patientinnen und Patienten von der Diagnose mit Hilfe von Mammographie und Stanzbiopsie bis hin zur Operation und Nachsorge“, so Dr. Tamene Abraham, Oberarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Helios Klinik Leisnig.

„Es ist gesetzlich festgeschrieben, dass ambulante Leistungen in erster Linie von niedergelassenen Kollegen erbracht werden und die Klinik für stationäre Leistungen zuständig ist“, erklärt Dr. Abraham. Mit der Praxis in Hartha arbeite man bereits seit langem vertrauensvoll auch bei anderen onkologischen Krankheitsbildern zusammen. So finden regelmäßig interdisziplinäre Besprechungen statt.

Mediziner stimmen sich untereinander ab

„Patientinnen und Patienten mit einer neu diagnostizierten Brustkrebserkrankung, die sich einer ambulanten Chemotherapie unterziehen müssen, sind bei uns bestens aufgehoben“, erklärt Dr. Edelmann, Facharzt für Innere Medizin - Hämatologie/Onkologie, Palliativmedizin.

Neben der fachlichen Expertise und persönlichen Betreuung gehöre es natürlich dazu, dass die Behandlung in enger Zusammenarbeit und Rücksprache mit den Kollegen der Helios Klinik Leisnig stattfindet, denn nur so könne die beste und erfolgversprechendste Therapie für die Betroffenen erfolgen, so der Mediziner weiter.

Von Steffi Robak