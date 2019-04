Wunden versorgen – Forum für Fachleute in Leisnig

Döbeln Medizin - Wunden versorgen – Forum für Fachleute in Leisnig Medizinisches Fachpersonal lernt immer noch dazu – in Leisnig ging es jüngst in einem Forum um die richtige Wundversorgung. Vor allem chronische Wunden sind bei Betroffenen oft ein Tabu-Thema.

Am Wund- und Gefäßzentrum Mittelsachen an der Helios Klinik Leisnig können Wunden per Ultraschall gereinigt werden. Quelle: Wolfgang Sens