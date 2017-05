Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth übergab am Mittwochmorgen auf dem künftigen Baugrundstück hinter der Schule den Fördermittelbescheid für die neue Turnhalle. Mit knapp 1,7 Millionen Euro beteiligt sich der Freistaat an dem 4,2 Millionen Euro teuren Neubauprojekt. Bereits in den nächsten Monaten sollen die Vorarbeiten beginnen.