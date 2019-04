Döbeln/Mittelsachsen

Die Zahl der Straftaten lag im Revierbereich Döbeln im Vorjahr bei 2 681, das waren 145 Fälle mehr als im Jahr 2017. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die am Donnerstag die Polizeidirektion (PD) Chemnitz vorgelegt hat.

Deutlicher Anstieg bei Einbrüchen

Während bei einfachen Diebstählen ein Rückgang in allen Revierbereichen auftrat, ist die Entwicklung bei den Diebstählen unter erschwerten Bedingungen unterschiedlich. „Einem deutlichen Anstieg im Revierbereich Döbeln steht ein deutlicher Rückgang im Revierbereich Mittweida gegenüber. Die Ermittler im Polizeirevier Döbeln schlossen jedoch im vergangenen Jahr ein Sammelverfahren ab. Demnach werden einem Mann über 100 Einbrüche insbesondere in Gartenlauben vorgeworfen“, erklärt Polizeipräsidentin Sonja Penzel. Die Rede ist von einem 38-jährigen Harthaer, der gerade in Chemnitz vor Gericht steht. Unter anderem war er in Lauben in Waldheim, Hartha und Leisnig eingebrochen. Ein Urteil wird für diesen Juni erwartet.

Flexibel auf Schwerpunkte reagieren

Auch im Landkreis Mittelsachsen insgesamt gab es einen leichten Anstieg der Straftaten – um 0,4 Prozent. Das steht im Gegensatz zu einer positiven Entwicklung in der Stadt Chemnitz und im Erzgebirgskreis, für die die PD Chemnitz ebenfalls zuständig ist. Polizeipräsidentin Penzel: „Regional sind in Mittelsachsen für das Jahr 2018 unterschiedliche Entwicklungen festzustellen. Wir analysieren derzeit, ob es dafür eine Erklärung gibt, um aus polizeilicher Sicht gegensteuern zu können. Neben Kontinuität ist eben auch flexibles Reagieren auf erkennbare Schwerpunkte ein Eckpfeiler der taktischen Ausrichtung der Polizei.“

Einen deutlichen Rückgang gab es insbesondere bei Diebstahlsdelikten ohne erschwerende Umstände. Bei Körperverletzungen, Sachbeschädigungen sowie Diebstählen unter erschwerenden Umständen stiegen die Fallzahlen an (siehe Kasten).

2 225 Personen Opfer von Straftaten

Opfer von Straftaten sind im Vorjahr in Mittelsachsen insgesamt 2 225 Personen geworden. Betroffen waren zu 57,2 Prozent männliche Personen und zu 42,8 Prozent weibliche Personen. Der gemeldete finanzielle Schaden betrug insgesamt zirka 11,5 Millionen Euro. Davon entstanden etwa 4,2 Millionen Euro Schaden durch Wirtschaftskriminalität und etwa 5,5 Millionen Euro durch Diebstahlskriminalität.

Der Anteil der Diebstahlskriminalität am Gesamtaufkommen der Straftaten liegt im Landkreis Mittelsachsen bei 29,1 Prozent. Die Zahl der Einbrüche in Büros, Lager, Werkstätten sowie Diebstähle von beziehungsweise aus Automaten ist gestiegen. Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche stieg leicht an, wobei fast die Hälfte der Fälle Tageswohnungseinbrüche waren.

In Mittelsachsen gab es 2018 einen Drogentoten. Die Fallzahlen, die die Droge Crystal betreffen, sind deutlich zurückgegangen. Dagegen stiegen die Verstöße mit Cannabis

Zahlen und Fakten

Revierbereich Döbeln

Straftaten insgesamt: 2 681 (2107: 2 536), Anstieg um 145 Straftaten;

Diebstahl unter erschwerenden Umständen (das sind größtenteils Einbrüche): 526 Fälle (2017: 385), Anstieg um 141 Fälle;

Rauschgiftkriminalität: 199 Fälle (2017: 147), Anstieg um 52 Fälle;

Gewaltkriminalität: 70 Fälle (2017:76), Rückgang um sechs Fälle;

Aufklärungsquote: 65,1 Prozent Mittelsachsen

Straftaten insgesamt: 11 877 (2017: 11 826), Anstieg um 51 Straftaten;

aufgeklärte Fälle: 7 565 (2017: 7 700);

Aufklärungsquote: 63,7 Prozent (2017: 65,1 Prozent);

Tatverdächtige: 5 028 (2017: 5 313);

nichtdeutsche Tatverdächtige: 738 (2017: 824);

Tatverdächtige, bei denen es sich um Zuwanderer handelt: 388;

Straftaten geg. das Leben: 7 (2017: 8);

Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung: 162 (2017: 137);

Roheitsdelikte/ Straftaten geg. pers. Selbstbestimmung: 1 818 (2017: 1 683)

Von Olaf Büchel