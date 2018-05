Döbeln

Unbekannte haben in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) einen Fahrkartenautomaten zerstört und mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Ein Zeuge hörte in der Nacht zu Samstag am Bahnhof einen lauten Knall, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte. Kurz darauf sah er zwei Maskierte flüchten.

Nach ihnen wurde bisher vergeblich unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht. Wie die Täter den Automaten genau zerstört haben, wird laut Polizei noch ermittelt. Man suche außerdem noch nach Zeugen.

Von LVZ