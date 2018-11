Leisnig

Am Anfang steht ein kleines Ritual. Jeder Gast im Trauercafé der Helios Klinik in Leisnig findet dafür neben seinem Kaffeegedeck ein Teelicht. Auf einem Extra-Teller liegt eine Streichholzschachtel. Diese ist sicher mindestens ein Vierteljahrhundert alt. „Sicherheitszündwaren“ steht darauf – sicher kein Zufall. Das Trauercafé soll auch ein geschützter Raum sein.

Woran die Anwesenden wohl denken, wenn jeder für sich die kleine Flamme entzündet? Das bleibt jedermanns Geheimnis - und auch wieder nicht, denn wer hier sitzt, hat einen Angehörigen verloren. Entweder erst vor Kurzem. Oder auch vor vielen Jahren. Oder er hat auf andere Weise mit einem persönlichen Schicksal zu kämpfen, welches ihn vielleicht auch stark gemacht hat.

So sieht es Anneliese Franz. „Natürlich erfährt man in dieser Runde viel darüber, dass auch andere Menschen leiden“, sagt die Podelwitzerin. „Wie heißt es doch immer: Jeder hat sein Päckchen zu tragen“, antwortet die 63-Jährige auf die Frage, warum ihr der regelmäßige Besuch im Trauercafé wichtig ist. Ja, ihre Besuche hier würden ihr Trost spenden. Dabei bleibt das, was in der Runde von manchmal bis zu zehn Menschen gesprochen wird, auch in diesem Raum, in welchen die Pflegedienstleiterin und ausgebildete Palliativschwester Uta Reichel regelmäßig einlädt. Uta Reichel hat den ersten Kontakt zu den Hinterbliebenen manchmal schon, wenn deren Angehörige im Sterben liegen. Oder wenn sie als Verstorbene in einem dafür eigens genutzten Raum liegen. Schon dort soll der Abschied ein würdiger sein. „Man bekommt durch diese Arbeit ein anderes Verhältnis zum Tod“, schildert sie. Im Trauercafé ist auch zu spüren: Für Anneliese Franz ist es wichtig, selbst Trost zu spenden.

In dieser Runde tut es wohl, sich mit dem eigenen Schicksal nicht allein gelassen zu fühlen sowie anderen Kraft geben zu können. Es ist eine Balance

In Leisnig wird das Trauercafé seit nunmehr fünf Jahren angeboten. Nach den Worten von Uta Reichel geht es zu einem großen Teil darum, in einer Gruppe, die einer Kaffeerunde unter Freunden sehr nahe kommt, ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln.

Das werde das individuell empfundene Leid jedes Einzelnen nicht beheben, jedoch möglicherweise lindern helfen, wenn man weiß, wie man der zu ertragenden Last begegnen kann. Deshalb sitzt auch Anja Piekarz mit im Trauercafés. Die Psychologin am Helios Krankenhaus hat dort die Rolle der aufmerksamen Zuhörerin. Es ist zudem zu beobachten: Unter den Gästen haben sich Freundschaften gebildet.

Man ist sich unterereinander eine mentale Stütze. So kommt es, dass Alltagserlebnisse erzählt werden. Nicht selten sind es lustige.Und es sind Episoden, in denen die Verstorbenen vorkommen. Es wird gelacht im Trauercafé. Uta Reichel schildert: „ Das ist nicht ungewöhnlich. In unserer Runde sind die verschiedensten Phasen der Trauerbewältigung zu erleben. In jeder Phase sind die Menschen bei uns gut aufgehoben.“

Im Trauercafé hätten sich schon Hinterbliebene zu einem Paar zusammen gefunden, die zuvor durch Todesfälle den Partner verloren haben – „so etwas ist doch ein wunderbarer Glücksfall.“ Und auch die 83-jährige Christa Buchwald aus Leisnig, die seit langem nach einem familiären Todesfall das Trauercafé besucht, ist überzeugt: „Meine Falten kommen trotzdem vom Lachen.“

Die Türen des Trauercafés der Helios Klinik Leisnig öffnen sich jeweils am zweiten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr. Eingeladen sind Menschen, die einen Angehörigen verloren haben. Das Treffen findet im Raum Helios 2 der Klinik an der Colditzer Straße 48 statt.

„Wir möchten den Menschen zeigen, dass sie mit ihrer Trauer nicht allein sind, wollen Beistand und Halt geben“, beschreibt Pflegedirektorin und Trauerbegleiterin Uta Reichel. Sie bietet Betroffenen die Möglichkeit, sich zu begegnen.

Von Steffi Robak