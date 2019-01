Meinsberg

Tempo 30 stößt auf breite Zustimmung in Meinsberg. Dafür haben 262 Dorfbewohner eine Petition unterschrieben, die noch weitere Punkte beinhaltet. Zuständig für die Straße durch Meinsberg ist der Landkreis. „Am Freitag fand im Waldheimer Rathaus eine Beratung zur Verkehrssituation auf der Kreisstraße im Waldheimer Ortsteil Meinsberg statt. Entgegen Berichten in den Medien handelte es sich nicht um eine Verkehrsschau. Diese ist für Mitte Februar geplant“, informiert André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen.

Fokus auf Haltestellenbereich

„Der Schwerpunkt liegt dann auf dem innerörtlichen Verkehr im Bereich der Haltestelle“, kündigt der Kreissprecher an. Außerorts haben sich die Mitarbeiter der Kreisverkehrsbehörde die Zustände auf der Kreisstraße im November angesehen. Mit ein Grund dafür war der tödliche Unfall am 9. Oktober, bei dem ein zehnjähriger Junge am Schalthaus ums Leben kam. Dort darf man 100 Kilometer pro Stunde fahren. Darum fordert der Dorfclub in seiner Petition auch, das Meinsberger Ortseingangsschild weiter in Richtung Ziegra zu verlegen. Aber: „In der Folge der Verkehrsschau gab es keine neue verkehrsrechtliche Anordnung. Die Straße ist vergleichsweise ausreichend breit und hat keine Engstellen.

Keine Unfallhäufungsstelle

Rein aus der verkehrsrechtlichen beziehungsweise juristischen Betrachtung handelt es sich hier um keine Unfallhäufungsstelle“, so André Kaiser. Auch seien die Ursachen der jüngsten Unfälle in Meinsberg recht unterschiedlich gewesen. „Zuletzt zum Beispiel spielte Alkoholeinfluss eine Rolle“, so der Kreissprecher. Da hatte ein Skodafahrer einen Zaun am oberen Ortseingang rasiert und ordentlich Flurschaden auf dem betroffenen Grundstück angerichtet.

Über die Ergebnisse der neuerlichen Begutachtung im Februar will das Landratsamt laut André Kaiser „offensiv kommunizieren.“ Auch die Stadt ist an dem Thema dran. „Natürlich suchen wir nach Lösungen, um die Lage zu entschärfen“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP).

