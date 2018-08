Meinsberg

Die Meinsberger Feuerwehr wird 80 und das feiern die Kameraden am Sonnabend mit einem Fest am Gerätehaus. Ab 14 Uhr geht es los, Spaß wird für sowohl Groß als auch Klein geboten. Ponyreiten, Kinderschminken, Hüpfburg, Rundfahrten mit der Feuerwehr – langweilige wird dem Nachwuchs bestimmt nicht. Außerdem wird es einen Kinderflohmarkt und mehrere Vorführungen geben. „Dazu haben wir die Waldheimer Jugendfeuerwehr, in der sich auch sechs junge Meinsberger engagieren, eingeladen“, sagt Stefan Voß, Ortswehrleiter in Meinsberg. Zu zwei Gelegenheiten stellt der Nachwuchs seine Fähigkeiten zur Schau. „Es wird einmal einen Löschangriff, für den ein kleines Häuschen gelöscht wird, geben und dann wird eine technische Hilfeleistung gezeigt“, stellt Voß in Aussicht. Konkret wird dargestellt, wie man eine Person aus einem Auto birgt. „Im Anschluss werden die Kameraden wohl noch das Auto zerlegen und damit ebenfalls eine technische Hilfeleistung demonstrieren.“

Nachwuchs gesucht

Die Vorführungen sollen natürlich nicht nur ein ansehnliches Bild abgeben, sondern auch Einblick in die Aufgabenwelt der Feuerwehr gewähren und gegebenenfalls Lust auf mehr machen. Denn Nachwuchs ist rar gesät und wird auch in Meinsberg gesucht. „Unser Idealalter liegt zwischen Mitte 20 und Mitte 30“, erklärt Voß. Denn dann hätten die meisten in der Regel die zeitintensive Ausbildungszeit hinter sich. Gefragt sind sportliche und motivierte Interessenten, die bereit sind, einen Teil ihrer Freizeit für die Feuerwehr zu opfern. „Anfangs muss man viele Lehrgänge besuchen und dann hat man quasi 365 Tage im Jahr noch einen Nebenjob“, so der Ortswehrleiter. Nach der Feier am Sonnabend wird zudem die Planung der Bambini-Feuerwehr, deren Einrichtung Ende Mai im Stadtrat offiziell beschlossen wurde, fortgeführt.

Verlosung und Feuerwerk

Doch es soll am Sonnabend nicht nur um Dienstliches, sondern natürlich auch das Vergnügen gehen. Am Abend findet eine Verlosung mit zahlreichen Preisen statt. Abzustauben gibt es unter anderem Eintrittskarten für den Freizeitpark Belantis. Das Autohaus Ertl stellt zudem als Hauptpreis ein Auto für ein Wochenende zur Verfügung. Gegen 20 Uhr gibt es Live-Musik von Sebastian Wagner aus der Nähe von Wurzen. Etwa 22 Uhr wird mit einer Feuershow noch einmal die Stimmung aufgeheizt und im Anschluss wird ein Feuerwerk gezündet.

Von André Pitz