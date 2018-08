Waldheim

Ist eine Flüssigkeit eine Säure, eine Lauge oder neutral? Diese Frage kann das Messegerät beantworten. Die Sensortechnik stellt diese Geräte selbst her – sie sind sozusagen „Made in Meinsberg“. Die Schule verdankt diese Spende auch dem Einsatz der Stadträtin Christin Rönisch von der Fraktion Die Linke.

Stadträtin stellt Kontakt her

Christin Rönisch hat selbst die Mittelschule Waldheim besucht. Bei einem Tag der offenen Tür fragte sich nach, wo der Schuh drückt, was die Bildungseinrichtung gut gebrauchen könne. Messegeräte für den Physik- und Chemieunterricht zum Beispiel, bekam sie zur Antwort. Also hatte sie sich bei Waldheimer Firmen umgehört. Die Sensortechnik Meinsberg zeigte sich schließlich spendabel. „Absolventen der Oberschule haben bei uns gelernt und außerdem absolvieren Schüler ihr Praktikum bei uns“, sagt Betriebsleiter Jens Köhler über die Verbindung Oberschule-Sensortechnik.

„Beträge, die uns am Laufen halten“

Zwar liegen in der Firma noch einige Thermometer herum, diese sind aber Quecksilber gefüllt. Das ist sehr giftig und darum sind solche analogen Temperaturmesser im den Schulbetrieb ungeeignet. Also kaufte die Sensortechnik 40 Thermometer mit ungefährlicher Füllung. „Die Skala reicht bis 110 Grad Celsius, den Siedepunkt von Wasser können die Schüler also ermitteln“, sagt Jens Köhler. „Das sind solche Beträge, die uns am Laufen halten“, sagt Schulleiter Jan Genscher über die Bedeutung der Technikspende. „Wir freuen uns darüber.“

Wichtig für naturwissenschaftlichen Unterricht

Die neuen Spenden gelangten am Tag der Übergabe gleich zu den künftigen Nutzern Aber nicht nur die Schüler der 6. Klasse, die Michael Bäuml unterrichtet, werden künftig Temperatur und ph-Wert mit den gespendeten Geräten messen, sondern alle Schüler im naturwissenschaftlichen Unterricht.

Von Dirk Wurzel