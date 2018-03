Messer-Attacke im Staupi: 34-Jähriger schweigt zum Tatvorwurf

In Schweigen hüllt sich der mutmaßliche Messerstecher vom Staupitzbad. Seit Dienstag verhandelt das Amtsgericht Chemnitz gegen den 34-Jährigen. Die gefährliche Körperverletzung in der Döbelner Disko ist nicht die einzige Straftat, die Oberstaatsanwalt Jörg Rock dem Rumänen zur Last legt.