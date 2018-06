Döbeln

Im Industriegebiet Döbeln-Ost 1b gibt es ab sofort einen Betrieb weniger. Die 1998 gegründete Oberflächentechnik Döbeln GmbH geht in der Metallveredelung Döbeln auf. Die beiden Familienbetriebe waren im Spätherbst des vergangenen Jahres von der Kap Beteiligungs AG aus Fulda übernommen worden. Die börsennotierte und recht erfolgreiche Mittelstandsholding war mit einem Übernahmeangebot an die Gesellschafter der beiden Döbelner Betriebe herangetreten (Altunternehmer Olaf Hawlitzschek im DAZ-Interview). Die beiden Unternehmen im Gewerbegebiet Döbeln-Ost zählen zu den zehn größten Arbeitgebern der Stadt und zu den größten Galvanikbetrieben in Sachsen. Jetzt hat die KAP AG die beiden Döbelner Unternehmen zusammengeführt. Die Oberflächentechnik geht in der Metallveredlung auf. Beide Betriebe gehören zur neuen KAP Surface Holding GmbH, in der der Konzern seine neu gegründete Oberflächentechniksparte bündelt.

„Für unsere 130 Mitarbeiter ändert sich nichts. Beide Betriebe laufen jetzt nur unter einer Geschäftsführung“, sagt Mario Papsdorf. Der 47-Jährige war bisher Geschäftsführer der Oberflächentechnik und übernimmt ab jetzt die Geschäftsführung des zusammengeführten Unternehmens Metallveredlung Döbeln. Prokuristin des zusammengeführten neuen Unternehmens ist Jana Lautenschläger. Rainer Just, bisher Geschäftsführer der Metallveredlung, wird ab 1. Juli Betriebsleiter des Werkes 1. Dahinter verbergen sich die bisherigen seit 2010 gebauten neuen Werkhallen der Metallveredlung. Die ab 1998 errichtete Oberflächentechnik wird jetzt als Werk 2 der Metallveredlung bezeichnet. Mit insgesamt elf Galvanikautomaten und den zusammen 130 Mitarbeitern in beiden Werken wurde 2016 ein Umsatz von 13 Millionen Euro erwirtschaftet.

Zur neugegründeten Sparte KAP Surface gehört als dritter Betrieb die Galvanotechnische Oberflächen GmbH Heinsdorfergrund (bei Reichenbach im Vogtland).

Mit dem Aufbau des neuen Segments zeigt die Wachstumsstrategie der KAP AG Wirkung. Mit den drei sächsischen Spezialisten der Oberflächenbeschichtung und -veredlung gewinnt die KAP AG rund 30 Millionen Euro Umsatz hinzu.

Durch die attraktiven Margen in diesem Segment wird auch die durchschnittliche Gruppenmarge erhöht und KAP dadurch künftig profitabler. Das Unternehmen kann damit nicht nur von den erfolgreichen Zukäufen profitieren. Gleichzeitig wurden neue Investoren hinzu gewonnen, wodurch der Streubesitz der KAP Aktien gestiegen ist. Dabei ist es gelungen, einen Großteil der Kaufpreise durch die Ausgabe neuer Aktien zu bezahlen und so das Barvermögen des an der Frankfurter Börse notierten Unternehmens zu schonen.

„Die verkaufenden Familienunternehmer haben uns nicht nur ihr Unternehmen anvertraut, sondern demonstrieren durch den hohen Aktienanteil am Kaufpreis vor allem ihre Überzeugung vom weiteren Potenzial der KAP Gruppe und der neuen Segmentstrategie“, sagt dazu Guido Decker, Vorstandsvorsitzender der KAP.

Dass die Unternehmensübernahmen in Döbeln langfristig die Jobs sichern soll, bestätigt Ian Jackson, Vorsitzender des Aufsichtsrates der KAP AG. „Die neue Strategie unseres Unternehmens, die darauf abzielt, profitables Wachstum zu generieren sowie die Profitabilität der Gruppe und den Free Cash Flow zu steigern, beginnt Wirkung zu zeigen.“ Aus dem free (freien) Cash-Flow können Unternehmen Dividenden zahlen oder Aktien zurück kaufen. Der freie Cash-Flow verdeutlicht, wie viel Geld für die Aktionäre eines Unternehmens tatsächlich übrig bleibt.

Von Thomas Sparrer