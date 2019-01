Leisnig/Hartha

Ida Hertel wurde am 29. Dezember 208 geboren. Die Kleine macht damit die Liste von 445 Babys auf der Geburtenstation der Helios Klink komplett. Das Mädchen wog bei der Geburts 3050 Gramm und war 48 Zentimeter lang. Ida ist eine kleine Saalbacherin. Zusammen mit Mama Diana, ihrem Papa Ronny Dornberg und der fünfjährigen Schwester Sina wohl Ida in dem Harthaer Ortsteil.

Obwohl der Vorname Ida derzeit wie viele alte Namen wieder hin uns wieder zu hören ist, gehört es doch nicht zu den ausgesprochen häufig gewählten Vornamen. In Leisnig wurden 2018 die Namen Mia, Anni, Amy, Melina und Lotte am häufigsten an Mädchen vergeben. Bei den Namen für Jungen steht Paul unangefochten an der Spitze, gefolgt von Paul, Max, Leon, Ben sowie Theo.

Selten vergebene Mädchen-Vornamen sind Rosema, Summer, Wilma, Zoe, Mayla, Meta, Natti Soley, Ostara und Ragna. Für Jungen haben die Eltern Benito, Samu, Yousef, Zacharias, Odin, Tamino, Curvin und Neo gewählt. Die Kinder werden also mit großer Wahrscheinlichkeit nicht all zu häufig in diesen Jahrgängen zu finden sein, sei es im Kindergarten oder später im Klassenbuch.

Bei 437 Geburten im Jahr 2018 kamen 229 Jungen und 216 Mädchen zur Welt.

Zum Stand 28. Dezember kamen bei 314 Spontangeburten die Kinder also auf natürlichem Wege zur Welt. 120mal fiel die Entscheidung für einen Kaiserschnitt. Bei zehn Geburten waren die Mütter unter 18 Jahren alt, bei 74 Geburten über 35 Jahre.

Achtmal wurde eine Gebährende von Zwillingen entbunden. Als geburtenstärkster Monat kristallisiert sich der Monat April heraus: Allein 43 Geburten waren in diesem Monat zu verzeichnen.

Von Steffi Robak