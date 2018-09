Kein Asylbewerber in Sachsen darf Katzen halten – wenn er in einer Wohnung oder Unterkunft lebt, die der jeweilige Landkreis bezahlt. Das geht aus einer kleinen Anfrage der Linksfraktion im sächsischen Landtag an die Staatsregierung hervor. Anlass dafür war das Leisniger Katzendrama.