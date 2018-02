Milchkühe, Islandpferde und Seifenkisten – zu Besuch in Haßlau und Zweinig

Haßlau/Zweinig. Opa muss sich anstrengen. Immer wieder versetzt er der Schaukel einen kräftigen Stoß, seine Enkelin fliegt in die Luft und lacht. Eigentlich würde sie gern noch rutschen, erklärt die siebenjährige Nathalie. Aber Karl-Heinz Nehrkorn schüttelt den Kopf: „Da bekommst du einen kalten Hintern.“ Also geht es noch rüber zu den Schafen, die gerade Junge haben. Begeistert betrachtet die Erstklässlerin die schwarzen Lämmer. Ein Ferientag in Haßlau.

Karl-Heinz Nehrkorn mit seiner Enkelin Nathalie auf dem Spielplatz in Haßlau. Quelle: Sven Bartsch

Nehrkorn geht mit seiner Enkelin regelmäßig auf den Spielplatz. Vor zehn Jahren ist der 71-Jährige aus Zella bei Nossen in den kleinen Ort bei Roßwein gezogen, in das neue Eigenheim-Wohngebiet. Das Zusammenleben sei gut, sagt der Rentner. Die zahlreichen Kinder des Dorfes können sich hier austoben. Im Sommer spielen sie Fußball auf dem Bolzplatz, im Winter rodeln sie den kleinen Abhang hinunter.

Dorfgemeinschaftshaus in Haßlau wird zehn Jahre alt

Gleich hinter dem Spielplatz steht das Dorfgemeinschaftshaus. Dort wartet schon Oliver Rühle, Chef des örtlichen Karnevalsclub (KCH). Der 48-Jährige führt nach oben in den hellen Saal mit Spiegelwand. „Hier trainieren wir.“ Die letzten Veranstaltungen haben die insgesamt 96 Narren gerade erst erfolgreich über die Bühne gebracht.

Im Landgasthof in Ossig führten sie vor 180 Gästen ihr Programm auf. „Es wird super angenommen von den Leuten“, freut sich Rühle. Nachwuchssorgen kennt der Faschingsverein nicht. In allen Tanzgruppen gebe es genügend Mitglieder, davon keines älter als 50 Jahre.

Toni Löwe (l.) wünscht sich mehr Zusammenhalt im Dorf. Oliver Rühle ist Chef des örtlichen Karnevalsvereins. Quelle: Sven Bartsch

1971 gründeten einige faschingsverrückte Haßlauer den Klub. Damals probten sie noch in der Dorfgaststätte, die jetzt ein Inder betreibt. Satwinder Sing Mutti ist mit seiner Familie für ein paar Wochen in die Heimat gereist, das Lokal vorübergehend geschlossen.

Im ehemaligen Gasthof von Haßlau kann man jetzt indisch essen. Quelle: Sven Bartsch

Vor zehn Jahren bauten sich die Haßlauer ein neues Dorfgemeinschaftshaus, „in ganz viel Eigenleistung“, sagt Oliver Rühle. Heute nutzen nicht nur der KCH, sondern auch die Feuerwehr und der Sportverein das Haus. Auch eine kleine Bibliothek ist hier untergebracht. Während sich der Faschingsverein nicht um den Nachwuchs sorgt, wünscht sich Christa Hoffmann, Chefin des Dorf- und Feuerwehrvereins, mehr Engagierte.

Christa Hoffmann ist die Chefin des Dorf- und Feuerwehrvereins. Quelle: Sven Bartsch

28 Mitglieder kümmern sich darum, „das kulturelle Leben im Ort zu bereichern“, sagt die 71-jährige ehemalige Lehrerin. „Es könnten mehr sein.“ Die Aktiven organisieren das Weihnachtsbaumverbrennen, zwei Mal pro Jahr ein Skatturnier, das Maifeuer und das Feuerwehrfest mit Kinderbespaßung. Das Seifenkistenrennen, das schon drei Mal im Dorf stattfand, stellt dagegen die Jugend auf die Beine.

Kolja Marschner startete 2016 für die Feuerwehr Roßwein beim Seifenkistenrennen in Haßlau. Quelle: Sebastian Fink

15 Jugendliche engagieren sich für das Dorf

Toni Löwe ist einer der jungen Leute. Mit seinen 21 Jahren zählt der Tischlergeselle zu den jüngsten der 15-köpfigen Truppe. Sie trifft sich regelmäßig in einem ehemaligen Kuhstall, der zu einer Art Partykeller umgebaut wurde. Grüne Ledersofas stehen neben schrammeligen Holzstühlen und dem ehemaligen Stammtisch des Dorfgasthofs. Aus den Aschenbechern quellen die Zigarettenstummel der letzten Fete.

Im vergangenen Jahr gab es „Unstimmigkeiten“ mit der Feuerwehr, deshalb fiel das Seifenkistenrennen aus. „Dieses Jahr stellen wir es aber sicher wieder auf die Beine“, sagt Löwe. Im August wollen sie zusammen mit der Feuerwehr feiern. An finanzieller Unterstützung mangele es nicht, sagt der Haßlauer. Es fehle vielmehr an engagierten Leuten.

Deshalb will Löwe demnächst das ganze Dorf zusammentrommeln und versuchen, die Bewohner zu motivieren, beim Rennen zu helfen. „Es geht darum, das Dorf wieder mehr zusammenzubringen“, sagt Toni Löwe. Seine Oma erzählte ihm von Bauernbällen und großen Faschingsfeten“, sagt er, davon, „dass die Leute früher mehr zusammen gehangen haben“. Es wäre doch schön, wenn es im Ort wieder eine „vertraute Gemeinschaft“ geben würde.

Wie viele Dörfer hatte auch Haßlau früher eine bessere Infrastruktur. Bis 1971 gab es eine Schule im Ort, bis in die 90er Jahre einen Kindergarten, auch Konsum und Bäcker machten irgendwann dicht.

Milchbauer hält in Haßlau 370 Kühe

Einen Bauern dagegen gibt es in Haßlau immer noch. Christian Kalbhenn knattert gerade auf einem Traktor über seinen schlammigen Hof. Gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern und fünf Angestellten beackert der 45-Jährige 480 Hektar Feld, füttert 370 Milchkühe. Kalbhenn öffnet die Tür zu einem der Ställe, ein scharfer Geruch nach Mist zieht in die Nase.

Zwischen den Reihen der Tiere fährt in gemächlichem Tempo eine Maschine hin und her. Sie sieht aus wie ein großer Rasenmäher, der selbstständig seine Runden dreht. „Das ist ein Futterschieber“, erklärt Kalbhenn, ein Roboter, der den Kühen ihr Fressen vor die Nase schiebt.

Milchbauer Christian Kalbhenn setzt auf Technik. In seinem Stall ist ein Futterschieber im Einsatz. Quelle: Sven Bartsch

Der Betriebsleiter setzt auch beim Melken auf Technik. Einer von sechs Robotern übernimmt das, was früher von Hand gemacht wurde. Eine kleine Leckerei lockt sie an, an sich aber gehe die Kuh freiwillig an die Maschine. „Das Melken ist für sie etwas angenehmes“, erklärt der Bauer. Und: „Die Kuh kann selbst entscheiden, wann sie dorthin geht.“ Drei Mal pro Tag wird ein Tier im Schnitt gemolken. Je nach Leistung geben die Kühe bis zu 60 Liter am Tag.

Kaufen können Kunden seine Milch direkt auf dem Hof. Vor zwei Jahren eröffnete Kalbhenn seine Milchtankstelle, „vorwiegend zur Imagepflege“, wie er sagt. Zwischen 60 und 100 Liter werden hier pro Tag gezapft. Aktuell sei die Nachfrage „leicht rückläufig“.

Die Milch aus dem Automaten muss abgekocht werden, damit mögliche Bakterien abgetötet werden. Quelle: Sven Bartsch

Größere Sorgen macht dem Landwirt der derzeitige Milchpreis. Der lag zwar vor zwei Jahren bei gerade Mal 20 Cent pro Liter, ging dann aber deutlich nach oben. „Jetzt sind wir wieder auf 40 Cent herunter gerasselt, das tut schon richtig weh“, beklagt er.

Trotzdem wollen die drei Betreiber den Betrieb demnächst auf 620 Kühe erweitern. Die alten Ställe reißen sie ab, zwei neue sind derzeit im Bau. Drei Millionen Euro stecken sie in das Bauprojekt, das 2019 abgeschlossen sein soll. Nicht jedem Haßlauer passt die Vergrößerung des Betriebs.



Milchbauer Christian Kalbhenn in dem neuen Stall, der demnächst fertig werden soll. Quelle: Sven Bartsch

„Einige Leute haben Angst wegen des Geruchs“, sagt Ingrid Nicolai, die gerade ihren täglichen Spaziergang durch Haßlau macht. Die Rentnerin lebt seit 56 Jahren hier, arbeitete viele Jahre als Milchkontrolleurin in den Kuhställen rings um das Dorf. Die 76-Jährige kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Dafür ist man auf dem Dorf.“ Hier könne es auch mal nach Kuh riechen.

Rentnerin Ingrid Nicolai auf ihrem täglichen Spaziergang durch Haßlau. Quelle: Gina Apitz

Islandpferde in Zweinig

In dem kleinen Nachbarort Zweinig riecht es nicht nach Kuh, sondern nach Pferd. Genauer gesagt nach Islandpferd. Auf dem Hof von Familie Wadewitz leben 40 dieser Tiere mit der üppigen Mähne, die ursprünglich aus dem hohen Norden stammen. Dirk Wadewitz führt in den Stall, in dem sie in Gruppen zusammen leben und wirft ihnen etwas Brot hin. Sofort recken sich schwarze und braune Köpfe zu der Leckerei hinunter.

Der Name Haßlau „Haßlau“ ist vermutlich fränkischen Ursprungs und bedeutet soviel wie „Dorf am Haselbusch“ oder „Wasserlauf bei den Haselstauden“. Während der Gründung des Dorfes sollen hier viele Hasel-Sträucher gestanden haben. Erstmals urkundlich erwähnt wird der Ort 1248. Damals leben nur 20 bis 30 Menschen in dem neu gegründeten Dorf. Wenige Einzelhöfe gruppieren sich um einen „Gemeinplatz“, der „etwas thalicht gleich einer Aue“ lag, schreibt ein Chronist. Bis ins 18. Jahrhundert war der Ort von dichten Wäldern umgeben. So steht noch 1721 in der Chronik: „Haßlaw gränzet mit seinen Fluhren ostwärts an den Forst“. Heute leben 340 Menschen in Haßlau, 22 im benachbarten Zweinig. Beide Dörfer gehören heute zur Stadt Roßwein.

Islandpferde haben eine kräftige Statur, sind aber nur 1,40 Meter groß. Das Besondere: Sie beherrschen zusätzlich zu Schritt, Trab und Galopp noch zwei weitere Gangarten: den Tölt und den Pass.

Dirk Wadewitz betreibt mit seiner Frau einen Islandpferdehof in Zweinig. Quelle: Sven Bartsch

Der Großvater seiner Frau hatte schon zu DDR-Zeiten die Idee, Islandpferde zu züchten, erzählt Dirk Wadewitz. Doch damals gab es nur eine unverkäufliche Herde im Rostocker Zoo. So erfüllte sich der Wunsch erst im vereinigten Deutschland. Der Großvater kaufte zunächst zwei Stuten, baute die Zucht nach und nach auf. Über 50 Fohlen erblickten auf dem Hof in Zweinig das Licht der Welt.

Zu DDR-Zeiten wurde die Familie enteignet, doch nach der Wende ging der Hof an sie zurück. „1992 haben wir hier angefangen zu bauen“, sagt Wadewitz. Die Gebäude waren „tüchtig heruntergekommen“, so der 49-Jährige. Nach und nach machten sie den Hof wieder flott. Heute beschäftigt die Familie eine Reitlehrerin, auch Feriengäste können hier übernachten.

Von Gina Apitz