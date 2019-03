Waldheim

Steine brachte sie mit – Blumen bekam sie. Dr. Jana Pinka, Landtagsabgeordnete der Linken aus Freiberg, beschenkte am Dienstag die Zweit- und Drittplatzierten des Malwettbewerbs der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur (FMP) in Waldheim mit Amethysten und Pyrit. Dr. Pinka ist selbst Mineralogin – darum die schönglänzenden Steine. „Ich wünsche mir einen solchen Wettbewerb für meine Heimatstadt Freiberg“, sagte sie.

Dabei hat sich der Wettbewerb bereits ordentlich ausgebreitet in den Schulen rund um Waldheim, wie Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) feststellte. Neun Schulen aus fünf Orten haben sich in diesem Jahr daran beteiligt und für den Jörg-Wolfgang-Krönert-Preis für Bildende Kunst um die Wette gemalt. Am Dienstag war nun Preisverleihung in der FMP-Galerie an der Waldheimer Schlossstraße. Die war ganz schön voll. Waren doch neben Waldheimer Schülern und Lehrern und Stadträten von CDU und FDP auch Lehrer und Schüler aus Geringswalde, Hartha, Grünlichtenberg und Gersdorf in die von Ingo Ließke ehrenamtlich betreute Galerie gekommen. Aber die Stars des Abends waren natürlich die Mal-Schüler. Viele der Gewinner bekamen eine Digitalkamera als Hauptpreis, manche hatten sich Aquarell-Sets gewünscht und nahmen diese mit nach Hause. Die Zweit- und Drittplatzierten bekamen neben dem Mineral von Jana Pinka auch einen Büchergutschein über 30 Euro.

Aufgebaut hat die Ausstellung der Wettbewerbsbilder übrigens Heiko Felgener, Direktor der Förderschule. Er übergab auch die Preise an seine Schüler und moderierte die Veranstaltung, die das Akkordeon-Quartett der Musikschule Fröhlich musikalisch begleitete.

Von Dirk Wurzel