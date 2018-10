Klosterbuch

Der Verein Mittelsächsischer Kultursommer, im Freistaat unter der Abkürzung „Miskus“ ein Begriff, hat Grund zum Feiern. Für den Freitag wird dazu auf das Gelände vom Kloster Buch eingeladen, und wer möchte, kann dazu auch mal wieder den Camping-Klappstuhl ausgraben. Dass sich das Flair früherer Philharmonic-Rock-Zeiten ausbreitet, ist durchaus erwünscht. Auch sind die bereit gestellten Sitzplätze begrenzt.

Ein Ständchen zum Geburtstag – so ist der Brauch. Besungen wird am Freitag die Geburtsstunde des Miskus, denn 1994 gab es mit dem Talsperrenfest am 30. Juli in Lauenhain den Startschuss für den ersten Mittelsächsischen Kultursommer. Für die kleinen Gäste wurde damals ein buntes Märchenfest geboten und die großen durften sich unter anderem über ein historisches Spektakel freuen.

Mehr als nur ein kleines Ständchen

Am Freitag wird es mehr als nur ein kleines Geburtstagsständchen. So abwechslungsreich wie das alljährliche Programm des Miskus soll auch der Abend am 20. Juli im Kloster Buch werden, der diesen Anlass entsprechend würdigt – mit Gesang, Tanz, Show und ein wenig Geschichte. Mit dabei ist eine talentierte Gruppe australischer Musikerinnen und Musiker, die für einen Monat auf Deutschlandtour sind. Zu ihrem Repertoire zählen Rock- und Pop-Hits aus der ganzen Welt, aber einen besonderen Ohrenschmaus stellt die Auswahl australischer Songs dar.

Mit Gesang brillieren an diesem Abend auch die Tuesday Singers aus Chemnitz unter der Leitung von Anja Schumann, bekannt aus der Gruppe Voc A Bella. Sie bieten neue Interpretationen bekannter Stücke, gesungen von Sopran- und Altstimmen – vierzigfach! In eindrucksvollen Arrangements singen sie in den verschiedensten Sprachen, unter anderem auch auf Suaheli, Tschechisch, Schwedisch, Französisch und Portugiesisch. Außerdem ist an diesem Abend mit Jens Pfretzschner eine gestandene Musikgröße zu Gast. Er war für viele Arrangements von Philharmonic Rock verantwortlich, das im Kloster Buch bis 2011 eine lange Tradition hatte. An diesem Abend wird er als Solist mit dem Publikum noch einmal in musikalischen Erinnerungen schwelgen und dies in Form eines Philharmonic Rock Medleys zum Ausdruck bringen.

An alte Zeiten erinnern werden sich auch mehrere Miskus-Geschäftsführer. Thomas Waldheim, Regina Herberger und Olaf Hanemann werfen gemeinsam einen Blick in die Geschichte des Miskus. Unterstützt mit Bildmaterial wird in knappen Interviews so manch Anekdote zutage gefördert werden.

Lange Nacht endet mit Feuerwerk

Anekdoten, in denen auch die letzten beiden Gruppen ein Plätzchen finden könnten, denn auch sie sind bereits seit vielen Jahren Bestandteil im Programm des Mittelsächsischen Kultursommers. Die Rede ist vom Showballett der Karo Dancers aus Bad Schlema, die häufig auf der Seebühne Kriebstein das Publikum begeisterten, und von Dresden Pipes & Drums, die sich im Kloster Buch eigentlich wie Zuhause fühlen müssten, denn dort steigt alle zwei Jahre das Fest Pipes, Drums & More. Bei so viel Abwechslung ist eine lange Nacht garantiert, ebenso wie ein grandioses Finale mit allen Künstlern und abschließendem Höhenfeuerwerk.

Von Steffi Robak