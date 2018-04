Mit 67 Jahren in der Kunstszene angekommen

Michael Kirsch hat sein leben lang Kunst gemacht, doch erst seit er vor sieben Jahren den Ruhestand angetreten hat, kann er so richtig loslegen. Jetzt hat der 67-Jährige seine erste große Ausstellung in Dresden in der Kunstgalerie Hans. Der Zschaitzer hat die ersten Bilder schon verkauft und möchte sich in der Szene einen Namen machen.