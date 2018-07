Beicha

Diese Hochzeitskutsche hatte es in sich: reichlich acht Meter lang, 3,72 Meter hoch, 25 Tonnen schwer, 670 PS, 15 Liter Hubraum, 18 Vorwärts- und sechs Rückwärtsgänge und vier Raupenbänder statt Reifen.

Der größte Traktor, der Marke John Deere, der in Deutschland auf dem Markt ist, stand fein geschmückt am Sonnabend vor der Dorfkirche in Beicha. Dort gaben sich Anna-Sophie Wolters (29) und Roy Perlitius (25) das Ja-Wort. Und stiegen als Ehepaar Wolters gemeinsam in die ungewöhnliche Hochzeitskutsche. Seit vier Jahren sind der Landmaschinenmechatroniker der Firma Porst in Ostrau und die Gastwirtin des „Kornkäfer“ in Kleinmockritz und studierte Landwirtin ein Paar. Gemeinsam hatten sie sich die idyllische Dorfkirche in Beicha ausgesucht, wo sie Döbelns Pfarrer Stephan Siegmund traute. Gefeiert wurde anschließend in Hof und Scheune des Kornkäfers in Kleinmockritz. Wegen der bevorstehenden Erntezeit gibt es zunächst keine Flitterwochen. Anna-Sophies Eltern, Hans-Jürgen und Beate Wolters betreiben in der Region einen großen Landwirtschaftsbetrieb, den die junge Frau einmal übernehmen soll. Ihr Bruder, der zu Pfingsten in der Ukraine geheiratet hat, betreibt dort ein Landwirtschaftsunternehmen. Die größere Schwester führt den Hof der Großeltern in Niedersachsen.

Gar nicht so einfach: Wie kommt die schöne Braut mit dem Brautkleid in die Fahrerkabine? Quelle: Thomas Sparrer

Zielsicher steuerte Landmaschinenfachmann Roy, der aus Döbeln stammt, den riesigen Traktor nach der Trauung in den Kleinmockritzer Ehehafen.

Die Hochzeit war die erste von insgesamt vier Trauungen in diesem Jahr in der Beichaer Kirche.

Von Thomas Sparrer