Döbeln/Berlin

401 Mannschaften aus zwölf Nationen waren am Sonnabend beim 8. Berlin Firefighter Stairrun am Start. Darunter waren auch wieder zwei Teams von der Döbelner Feuerwehr. Weil aber die Anmeldungen die Kapazitätsgrenzen des Laufes überstiegen kamen nicht alle Teams der Döbelner Wehr zum Zug. Deshalb liefen zwei Teams statt beim Stairrun in Berlin am Freitag beim Lauf mit Herz in Döbeln mit. In Berlin vertraten die Döbelner Feuerwehr Kay Müller und Robby Kluge, Rico Börno und Max Landgraf beim Hochhauslauf. Dabei geht es vom Alexanderplatz in das Park Inn Hotel durchs Treppenhaus über 39 Etagen und 770 Stufen in voller Feuerwehrschutzausrüstung und mit angeschlossenem Atemschutz nach oben. Die Döbelner Müller/ Kluge schafften die Tortur in 8 Minuten und 36 Sekunden und kam auf Platz 42 auf dem Hoteldach an. Das Team Börno/ Landgraf benötigte 11:45 und kam damit auf Platz 251. Die Sieger aus Deutschland erreichten eine Zeit von 6 Minuten und 34 Sekunden. Die Döbelner Feuerwehr hat damit wieder bewiesen, dass sie über gut ausgebildete und topfite Kameraden verfügt, die im Ernstfall unter Atemschutz für ihre Mitmenschen durch Rauch und Feuer gehen.

Von Thomas Sparrer