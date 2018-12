Mittelsachsen/Döbeln

Zahlreiche Herausforderungen sind im zurückliegenden Jahr im Landkreis Mittelsachsen zu bewältigen gewesen. Das Anschieben des Breitbandausbaus, das Aufstellen des ersten Doppelhaushaltes und die Problematik abrissreifer Gebäude, um die sich niemand kümmert, zählt Landrat Matthias Damm ( CDU) ebenso dazu, wie die lange Dürre und illegale Müllablagerungen. Zudem ist der Landkreis zehn Jahre alt geworden. „Ganz bewusst haben wir auf eine große Feier verzichtet“, sagte Damm am Dienstag in Freiberg bei einer Rückschau aufs Jahr. Stattdessen seien verschiedene etablierte Veranstaltungen ins Zeichen des Jubiläums gestellt worden – vom Landkreislauf über den Ehrenamtsempfang bis hin zum Wirtschaftsforum in Döbeln.

Zahl der DL-Kennzeichen wächst am stärksten

Dass Mittelsachsen mehr oder weniger ein Kunstgebilde ist und die Bewohner der Regionen Lokalpatrioten sind, beweist zum Beispiel die Tatsache, dass die Zahl der Fahrzeuge mit Altkennzeichen steigt, außer jener mit FG für Freiberg. Der Fahrzeugbestand mit DL für Döbeln ist dabei in diesem Jahr am stärksten gewachsen – auf 37 635. Im Vorjahr waren es 35 728 Autos und Motorräder mit dem DL-Nummernschild. Auch beim MW für Mittweida, HC für Hainichen, RL für Rochlitz, BED für Brand-Erbisdorf und und FLÖ für Flöha gingen die Zahlen nach oben. Der FG-Bestand sank hingegen von 147 946 auf 143 930 ab. „Der Menschenwille ist sein Himmelreich. Diese Zahlen sind ein Ausdruck der regionalen Verbundenheit. Wenn das zur Zufriedenheit der Bürger beiträgt, ist das in Ordnung“, kommentierte der Landrat.

350 Räder und Reifen illegal abgelagert

Sauer ist Matthias Damm wegen Abfalls in der Landschaft. 35 Tonnen Sperr- und Hausmüll, 350 Reifen und Räder, eine Tonne Elektroschrott, sechs Tonnen gefährlicher Abfall und ein Autowrack sind in diesem Jahr illegal in Mittelsachsen abgelagert worden. Der Kreis musste für die Entsorgung dieses Mülls 22 000 Euro aus dem Haushalt abzwacken. „Das ist Geld des Steuerzahlers“, sagt der Landrat. Zu den 180 Altdeponien und Altablagerungen, für die der Landkreis verantwortlich ist, gehören die Deponie in Aschershain und die Wanne-Deponie in Roßwein. Dort muss der Landkreis regelmäßig Pflege- und Überwachungsleistungen absichern. Die Sanierung der Altablagerung Am Sportplatz in Marbach soll bis Jahresende abgeschlossen sein.

800 000 Euro für Ersatzvornahmen

Die Bauaufsicht des Landkreises musste dieses Jahr zehnmal sogenannte Ersatzvornahmen anwenden, um Gefahren abzuwenden, die von Gebäuden ausgingen. Das heißt die Behörde veranlasste Sicherungsmaßnahmen bis hin zu Abrissen, was eigentlich Aufgabe der Eigentümer gewesen wäre. Diese kamen aber entsprechenden Aufforderungen nicht nach oder sind nicht auffindbar. „Wir hatten eigentlich 300 000 Euro für solche Maßnahmen eingeplant, mussten aber letztlich wegen der Vielzahl dringender Fälle 800 000 Euro zur Verfügung stellen“, erklärt der erste Beigeordnete, Lothar Beier. Unter anderem in Waldheim, Hartha und Leisnig gab und gibt es solche Maßnahmen. Unter ständiger Beobachtung durch die Bauaufsicht stehen derzeit 210 Objekte im Landkreis.

Breitband jetzt in besseren Bahnen

„Bundes- und landesweit ist der Breitbandausbau ursprünglich falsch angegangen worden. Man hätte das nicht den einzelnen Kommunen aufdrücken dürfen, die damit völlig überfordert waren“, sagt Landrat Damm zum schnellen Internet, das nun endlich kommen soll. Der Landkreis verfügt mittlerweile über einen Breitbandkoordinator, die Frage der Eigenmittel ist im Sinne der Kommunen geklärt, Regeln wurden entbürokratisiert. Gemeinden, für die Einzelprojekte nicht sinnvoll sind, schließen sich zu sogenannten Clustern zusammen, für diese hat nun der Landkreis den Hut auf. Döbeln, Leisnig, Roßwein, Waldheim, Kriebstein und Zschaitz-Ottewig bilden ein solches Cluster mit rund 3 000 förderfähigen Anschlüssen. Der Investitionsbedarf beträgt dafür etwa 31 Millionen Euro. Der Fördermittelantrag wird gerade vorbereitet.

Borkenkäfer plagt Fichtenwälder

Die große Trockenheit macht(e) der Land- und Forstwirtschaft zu schaffen. Fichtenwälder sind bedroht. So kam es zu drei Generationen von Borkenkäfern. Die Prognosen zum Jahresende sagen für den Landkreis 850 Befallsherde mit zirka 55 000 Kubikmeter Schadholz in den Privat und Körperschaftswäldern voraus. Maßnahmen zur Sanierung und Bekämpfung sind eingeleitet. Es wird versucht, das Schadpotenzial der überwinternden Borkenkäfer für 2019 zu mindern.

Wölfe nur auf dem Durchmarsch

Mittelsachsen braucht keinen Wolfsbeauftragten. „Mit unseren 16 Prozent Wald sind wir kein klassisches Wolfs-Erwartungsgebiet. Durchziehen werden immer mal paar Tiere“, erklärt Lothar Beier zum Reizthema Wolf. Drei Nachweise von Isegrim in Mittelsachsen gibt es. Mitarbeiter der Naturschutzbehörde sind als Gutachter ausgebildet, für den Fall, dass Wölfe Schäden verursachen und Hilfen in Anspruch genommen werden müssen.

Von Olaf Büchel