Döbeln

Mit dem gemeinsamen Gestalten eines Graffiti-Kunstwerkes begann sich am Donnerstag die „Jugend von morgen“ zu vernetzen. Je sieben Schüler der Oberschule Am Holländer und des Lessing-Gymnasiums gestalteten mit dem freischaffenden Künstler Jens Ossada gemeinsam je eine Leinwand mit einem Graffiti. Aus insgesamt 15 Tafeln entstand so ein Gesamtkunstwerk unter dem Leitmotiv „Schubladendenken“. „Hinter dem gemeinsamen Grafitti-Kunstwerk steckt noch viel mehr“, erzählen Michelle Finsel-Mitschke und Anna-Lina Matz. Die beiden Zwölftklässlerinnen des Lessing-Gymnasiums haben mit Unterstützung von Nicole Schütze vom Verein Freiberger Agenda 21 in Döbeln die Interessengruppe „Jugend für Morgen“ gegründet. In dieser Gruppe wollen sie parteiunabhängig Jugendliche vernetzen und die jungen Leute an demokratischen Prozessen in der Stadt beteiligen. „Wir stellen uns das so vor, die interessierten Jugendlichen unserer Stadt regelmäßig an einen Tisch zu bringen. Aller paar Monate würden dann aus einer Art „Jugendideeenkonferenz“ die Anliegen der Kinder und Jugendlichen an den Stadtrat und seine Gremien herangetragen“, schildern Michelle und Anna-Lina. Ihre Idee haben die beiden Mädchen bereits im Hauptausschuss des Stadtrates vorgestellt. Sie waren dabei auf Wohlwollen gestoßen.

Nicole Schütze unterstützt sie dabei. Ihr Verein Freiberger Agenda 21 betreut im Auftrag des Landratsamtes bereits Jugendforen und Jugendparlamente in anderen Städten des Landkreises im Rahmen des Aktionsplanes: „Toleranz ist kein Kinderspiel“. Gefördert werden die Projekte aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“.

Mit dem „Wander-Graffiti“ vom Donnerstag wollen die Jugendlichen als erstes einmal Vorurteile abbauen. „Wir haben festgestellt, dass es zwischen Oberschülern und Gymnasiasten viele Vorurteile gibt. Dieses Schubladendenken wollen wir aufweichen. Wir sind alle Jugendliche, ganz gleich ob wir Oberschule, Gymnasium oder Förderschule besuchen“, sagt Michelle Finsel-Mitschke. Das Graffiti aus 15 Tafeln zum Thema Schubladendenken wird nun am Gymnasium, anschließend an der Oberschule und danach vielleicht im Rathaus ausgestellt.

Von Thomas Sparrer