Döbeln

Eine zusätzliche und besonders intensive Probe legten die Sängerinnen und Sänger des Döbelner Stadtsingechores am Sonnabend ein. Drei Stunden lang probten die Chormitglieder im Musikzimmer im Kunstgebäude des Lessing-Gymnasiums für ihr großes Adventskonzert am 8. Dezember in der Nicolaikirche Döbeln.

Im März hatte Lisa Häntzschel die Leitung des Chores vom langjährigen Leiter Stefan Tichy übernommen. Mit ihren 25 Jahren senkt die neue Chorleiterin des Döbelner Stadtsingechores das Durchschnittsalter des renommierten Klangkörpers deutlich. Zwischen 30 und 80 Jahren sind die 59 Sängerinnen und Sänger alt. Lisa Häntzschel studiert in Dresden Musik und Ethik im Lehramt und möchte später Gymnasiallehrerin werden.

Seit einem Jahr wohnt sie mit ihrem Mann, dem Döbelner Kantor Markus Häntzschel, in Döbeln. Nach einer Babypause mit Sohn Kanaan nahm sie im Oktober mit dem Chor wieder die Proben auf. Ihr Mann hatte sie zwischenzeitlich beim Stadtsingechor vertreten.

Er begleitete am Sonnabendvormittag auch die Chorprobe am Klavier mit dem kleinen Sohnemann in der Babytrage vor den Bauch gebunden. Markus Häntzschel leitet aktuell auch noch den Bergsteigerchor in Sebnitz, wo beide aufgewachsen sind. 50 der insgesamt 59 Mitglieder des Stadtsingechores waren am Sonnabend zur Extra-Probe am Start und übten konzentriert.

Von Thomas Sparrer