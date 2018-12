Leisnig

„Ich habe viel über mich selbst nachgedacht.“ – „Es gab nichts Besseres, was ich hätte in dieser Zeit starten können...“ So reden Frauen nach einem Kurs in Sterbebegleitung. Angeboten wird er über den Hospiz-Verein Lebenszeit. Die Frauen wollen einem bis dahin fremden Menschen ein Halt gebender Partner sein für dessen letzten Lebensabschnitt.

Nicht alle 25 Frauen aus dem jüngsten Kurs vom Hospizverein Lebenszeit können oder wollen das nach hundert Kursstunden von sich behaupten. Die Kurszeit missen will keine von ihnen. Eins schildern mehrere von ihnen: Der Sterbebegleiter-Kurs ist für sie eine Erfahrung fürs Leben.

25 Frauen haben den Kurs für Sterbebegleitung absolviert. Jüngst erhielten sie dafür ihre Zertifikate. Quelle: Steffi Robak

Anne Claus aus Lauschka verlor vor fünf Jahren ihre Mutter. In wenigen Worten fasst die 30-Jährige zusammen, warum Sterbebegleitung ihrer Meinung nach wichtig ist: „Meiner Mutter tat es gut, dass jemand in ihrer Nähe war. Sie wollte nicht allein sterben. Das möchte niemand, glaube ich.“ Anne Claus, sonst im Büro tätig, steht momentan ehrenamtlich einem Gast im Leisniger Hospiz zur Seite, der sich auf seine letzte Lebensphase vorbereitet.

Anne Claus, 30 Jahre alt, aus Lauschka: „Niemand möchte in dieser Zeit alleine sein, glaube ich.“ Quelle: Steffi Robak

Was macht einen guten Sterbegleiter aus? Heike Andrä koordiniert die ehrenamtliche Arbeit für das Leisniger Hospiz Lebenszeit. Sie sieht es so: „Der Begleiter muss ganz beim Sterbenden sein können. Das heißt in dem Moment, die eigene Geschichte, eigene Sorgen und auch Ängste hintenan stellen zu können.“ Wer mit sich selbst nicht im Reinen sei, könne keine Hilfe sein für jemanden, dem das Sterben bevorsteht.

Im Kurs wird kein Pflegefachwissen vermittelt oder eine andere Qualifikation abgefragt. Stattdessen geht es einmal wöchentlich um eine mit dem Sterben im Zusammenhang stehende Facette. Ärzte referieren über psychologische Phänomene der Sterbephasen. Ein Bestattungshaus wird besucht, über Sterberituale gesprochen. Es geht um profane Dinge: Wie wird eine Haferflockensuppe richtig gekocht? Oder wie fühlt es sich an, in einem Pflegebett zu liegen?

„Zum Kurs gehört insgesamt viel Selbsterfahrung.“ Das sagt Diana Fischer. In ihrem Beruf als Hebamme begleitet sie Menschen ins Leben hinein. Als Vorsitzende vom Verein Lebenszeit, der hinter der Leisniger Hospizeinrichtung steht, übernimmt sie ehrenamtlich auf andere Weise Verantwortung für ihre Mitmenschen: Am Ende von deren Lebenswegen.

Die Voraussetzungen für den Dienst als Sterbebegleiter sind so individuell wie die Lebenswege und Erfahrungen der Kursteilnehmer. Nur eins steht fest: Wer den Kurs nicht absolviert, soll in Leisnig keinen Hospizgast begleiten, so Diana Fischer. „Der Kurs versucht zu vermitteln, was auf den Begleiter zu kommt. Diese Verantwortung haben wir für beide, den Hospizgast sowie den Begleitenden.“

Ute Bull, 31 Jahre alt und Mutter eines dreijährigen Sohnes, stolperte zufällig in den Kurs, wie sie es nennt. „Natürlich werde ich darauf angesprochen, warum ich mich als junge Mutter für das Hospiz engagiere und diesen Kurs belege. Dann sage ich: Das Sterben macht vor keinem Lebensalter Halt. Es geschieht nicht nur alten Menschen.“

Ute Bull, 31 Jahre alt, aus Leisnig: „Das Thema macht vor keinem Lebensalter Halt.“ Quelle: Steffi Robak

Ob sie sich nach dem Kurs als Sterbebegleiterin gut gerüstet fühlt? „Momentan wahrscheinlich noch nicht“, schätzt sie ein. Die Bäckerin hat ihren Platz unter den Hospizunterstützern bereits gefunden: „ Mir liegt es mehr, für den Weihnachtsmarkt kleine Dinge zum Verkaufen herzustellen, etwas zu nähen oder zu backen. Der Erlös hilft dem Verein ebenfalls.“ Im November wurde die Leisnigerin in den Vereinsvorstand von Lebenszeit gewählt, als zweite stellvertretende Vorsitzende.

Ob in der Küche, im Garten und Park der Hospizeinrichtung – ehrenamtliche Hilfe vielfältiger Art ist willkommen. Das sei der Grundgedanke der Hospizarbeit, bekräftigt Vereinsvorsitzende Diana Fischer, dass ein Teil des Dienstes vom Menschen für den Menschen ehrenamtlich geleistet wird. „Sie soll eben nicht finanziell und in Zeiteinheiten getaktet werden können.“

Der Arbeitsplan für Veranstaltungen im Jahr 2019 vom Verein Lebenszeit steht bereits fest. Im März 2019 beginnt der nächste Kurs für Sterbebegleiter. Quelle: Steffi Robak

Nicht alle Kursteilnehmer seien bereits so weit, einen Hospiz-Gast begleiten zu können, sagt Heike Andrä. Darauf komme es auch nicht an. Der Kurs sei eine Chance, auszuloten, wie weit man sich auf eine derartige Aufgabe einlassen kann. „Es ist wichtig, das vorher mit sich auszumachen.“ Der nächste Kurs für ehrenamtliche Sterbebegleiter beginnt in Leisnig im März 2019. Anmeldungen werden bereits entgegen genommen. Angeboten wird der Kurs in Kooperation mit dem Ambulanten Hospizdienst des Diakonischen Werkes von Geringswalde.

Kursanmeldungen über den Verein Lebenszeit, Telefon 034321/51706 oder per Email unter der Adresse info@lebenszeit-ev.de

Von Steffi Robak