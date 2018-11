Mittelsachsen

Rote-Schuhe-Kampagne war gestern. Zu dieser gehörte der Slogan „Ich schmeiß alles hin und werd Mittelsächsin“ warb der Kreis vor vier Jahren vor allem um Zuzüglerinnen. Ein paar rote High-Heels schmückten den Slogan auf den Postkarten der Aktion. Die Linke warf dem Kreis daraufhin Sexismus vor, Stefan Raab veralberte die Aktion in seiner Sendung TV-Total. „Ich weiß nicht, ob es als Ritterschlag zu werten ist, dass wir damit bei Stefan Raab in TV Total gelandet sind“, sollte Landrat Matthias Damm (CDU) später rhetorisch fragend resümieren. Nun geht der Kreis in Sachen Eigenwerbung neue Wege. „Wir stellen uns dabei aber nicht mit Eierschecke an die Autobahn“, sagt Landrat Damm und spielt damit auf eine Aktion des ehemaligen sächsischen Wirtschaftsminister Sven Morlock (FDP) an. Dieser warb mit dem sächsischen Gebäck an den mehrspurigen Schnellstraßen um rückkehrwillige Pendler.

Rote Schuhe auch im Film

Der Landkreis kommt in die Kinos. Das Landratsamt hat einen etwa 50 Sekunden langen Trickfilm produzieren lassen. Darin erklärt eine Erzählerin mit angenehmer Stimme, weshalb sie der Großstadt entflieht und nach Mittelsachsen zieht. Dazu laufen animierte Bilder und aufmerksamen Betrachtern entgeht die Szene mit den roten Schuhen nicht.

Film mit Fördergeld bezahlt

„Fachkräftemangel ist das zentrale Thema, das wir derzeit mit den Unternehmen diskutieren, es geht sogar um Arbeitskräftemangel“, sagt der Landrat. Mit „Mittelsachsen ist mein Platz zum Wachsen“ macht die Region bereits seit einiger Zeit mit Postkarten und Imagebroschüre auf sich aufmerksam. Nun gibt es auch ein passendes Video dazu. Gezeichnet von einer mittelsächsischen Illustratorin wird der Bogen der „Platz zum Wachsen“-Kampagne in einem animierten Cartoon weitergespannt. „Wir wollen uns mit diesem Film abheben. So gibt es gereimte Verse kombiniert mit Zeichentrick“, erklärt Landrat Matthias Damm. Ab 29. November läuft der Film im Werbeblock in den Kinos. Das kostet den Kreis rund 100 000 Euro. Mittelsachsen bekommt der dafür Fördergeld und ist mit einem 24-prozentigen Eigenanteil dabei, zahlt also nur 24 000 Euro.

Etwa 110 000 Euro hat der Kreis in die Hand genommen, um die Internetseite „wirtschaft-in-mittelsachsen.de“ umzugestalten. Mit diesem Relaunch der Homepage konzentriert sich das Standortmarketing für die Wirtschaftsregion Mittelsachsen auf seine Zielgruppen. So wurden die Angebote jetzt noch stärker auf Unternehmen, Fachkräfte und Schüler zugeschnitten. An Bewährtem bietet die neue Homepage weiterhin die Firmendatenbank für Unternehmen auf der Suche nach Kooperationspartnern, das Karriereportal für Fachkräfte auf der Suche nach beruflicher Veränderung und das Schülerportal mit Infos zu Ausbildung, Ferienjob und bleiben der Website erhalten. Neu ist, dass die einzelnen Angebote jetzt zentral und strukturiert unter den jeweiligen Rubriken aufzufinden sind. Auch der Service der Nestbau-Zentrale ist prominent nicht nur für Rückkehrer oder Firmen, die diesen Service nutzen wollen, auf der Startseite zu finden. Die Infothek auf der Internetseite hat das Landratsamt ebenfalls verbessert. Sie hat unten auf der Startseite ihren festen Platz. Das Informationsmaterial ist zum Herunterladen. Auf dem Bildschirm kann man es sich aber auch direkt ansehen.

Auf der Seite ist übrigens auch der Trickfilm zu finden, den das Landratsamt hat anfertigen lassen.

Von Dirk Wurzel