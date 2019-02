Döbeln

Einsteigen am Bahnhof Zentrum oder am Hauptbahnhof in Döbeln – Aussteigen unterm Markt oder dem Leuschnerplatz, Mitten in der Leipziger City. Ein S-Bahnanschluss von Döbeln nach Leipzig ist seit Freitag greifbarer geworden. Denn ein innovativer Wasserstoffzug des Bahntechnik-Konzers Alstom, wurde am Freitagvormittag erstmals auf dieser Strecke zwischen Leipzig und Grimma präsentiert. Aufs Gleis gesetzt die Neuheit der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL).

Zur Galerie In schickem Blau präsentiert sich der neue Wasserstoffzug, der am Freitag leise von Leipzig nach Grimma fuhr.

Bereits seit längerem verfolgt der ZVNL die Idee, Wasserstoff als Antriebstechnik für den Zugverkehr in Mitteldeutschland einzusetzen. Wasserstoffzüge gelten vor allem auf nicht elektrifizierten Nebenstrecken wie der Strecke Döbeln-Grimma-Leipzig als echte Alternative zum Dieselbetrieb. Alstom entwickelte den Zug, der elektrischen Strom aus Wasserstoff generiert und deshalb nicht auf Oberleitungen angewiesen ist.

Jungfernfahrt am Freitag Am Freitag ist der weltweit erste Wasserstoffzug von Leipzig nach Grimma gerollt. 10.36 Uhr setzte sich die Bahn mit jeder Menge Fahrgästen in Bewegung. Etwa eine halbe Stunde später erreichte der Zug den Bahnhof in Grimma. Dutzende Fahrgäste waren auf der Jungfernfahrt an Bord, darunter Grimmas Oberbürgermeister Mattias Berger und auch Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer war der Einladung des Zweckverbands für den Nahverkehrsraum Leipzig nach Grimma gefolgt. Denn der ZVNL will die Wasserstoffzüge auf der Strecke Leipzig-Döbeln über Grimma einsetzen und damit sein S-Bahnnetz bis Döbeln ausweiten. Deshalb hat der Zweckverband die gestrige Premierenfahrt des Corodia iLint organisiert. Entwickelt hat den Zug der französische Bahntechnik-Konzern Alstom. Er nimmt die innovative Bahn mit ihrer Brennstoffzellentechnologie erstmals in Ostdeutschland in Betrieb. Grinmmas OBM Matthias Berger wünscht sich lieber heute als morgen einen zeitgemäßen Anschluss ans S-Bahn-Netz. „Technologisch ist mit der heutigen Fahrt der Beweis erbracht, dass Grimma an die Leipziger Innenstadt angebunden werden kann. Wenn es nach uns geht, sollten die alten Dieselloks, die bislang eine Durchfahrt durch den City-Tunnel verhindern, so schnell wie möglich ins Depot geschickt werden.“ Noch aber laufen die Verträge für die Strecke. „Aber spätestens mit der Neuausschreibung im Jahr 2025 muss der S-Bahn-Anschluss kommen.“ Im Zug saßen gestern auch fünf glückliche Leser dieser Zeitung. Sie konnten im Vorfeld bei einem LVZ-Gewinnspiel Freikarten gewinnen.

„Wir können uns vorstellen, den Zug auf den Strecken Leipzig – Döbeln über Grimma und von Leipzig nach Gera einzusetzen und so beide Regionen ans Mitteldeutsche S-Bahnnetz anzuschließen“, sagte Oliver Mietzsch, Geschäftsführer des Leipziger Zweckverbandes bereits vor zwei Wochen gegenüber der DAZ. Ab 2025, so lange laufen noch die aktuellen Verträge über den Dieselzugbetrieb auf dieser Strecke, könnten die Wasserstoffzüge Döbeln im S-Bahntakt mit Leipzig verbinden.

Wolfgang Müller schreibt an OBM und Stadtrat

Das nahm der Döbelner Wolfgang Müller zum Anlass mit dem DAZ-Beitrag die Fraktionschefs der Parteien im Döbelner Stadtrat und Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer ( CDU) anzuschreiben. Er bittet darin die Stadtratsmitglieder eindeutig zu dem Projekt Stellung zu beziehen. „Wir können nur dankbar dafür sein. Wir sollten die angebotene Hand des Zweckverbandes annehmen“, so Wolfgang Müller. Der Anschluss Döbelns ans Mitteldeutsche S-Bahnnetz und insbesondere an die Metropolen Leipzig und Dresden könne die Landflucht und den Bevölkerungsschwund in der Region mittelfristig aufhalten und würde Döbeln als Wohnstandort zwischen beiden Metropolen attraktiver machen.

„Ich glaube, dass die Stadt Döbeln selbst, vertreten durch den Stadtrat, jetzt an der Reihe ist, den Anschluss ans Mitteldeutsche S-Bahnnetz zu fordern und den Verantwortlichen in der Landespolitik als sinnvolles Wahlversprechen abzuringen“, sagt Wolfgang Müller. In seinem Brief an die Fraktionsvorsitzenden schlägt er zudem vor, dass die Stadträte jetzt schon mal rund um den Bahnhof Zentrum für 2025 planen und das Zepter dafür in die Hand nehmen. So etwa stünde genau gegenüber ein größeres brachliegendes Grundstück zum Verkauf, das sich die Stadt Döbeln sichern könnte, um später darauf Parkplätze für Pendler und Fahrradständer für Bahnreisende zu errichten.

Beratenswerter Vorschlag

„Wir sollten uns die Vorschläge und das betreffende Grundstück ansehen. Platz für Parkplätze und Fahrräder am Bahnhof Zentrum – das klingt logisch, zumal ja auch die Bahnstrecke Döbeln-Dresden hier entlang rollt, wenn sie wiederbelebt wird“, sagt Rocco Werner, Fraktionschef der FDP/Freie Wähler im Stadtrat.

„Für mich ist es eine grundsätzliche Zielstellung, dass es wieder zwischen Leipzig und Dresden eine durchgehende Zugverbindung gibt, die Döbeln, Roßwein und Nossen anbindet“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Stadtratsfraktionschef Sven Liebhauser. „Direkt per S-Bahn nach Leipzig – das ist für Döbeln super“, sagt er und findet, dass Müllers Vorschlag beratenswert sei.

„Ich finde, die Verwaltung sollte den Vorschlag von Wolfgang Müller unbedingt prüfen und wir sollten in den Ausschüssen des Stadtrates schnellstens mal darüber reden“, sagt Dietmar Damm, Fraktionschef von „Wir für Döbeln“ im Stadtrat.

Stadtrat sollte Weichen stellen

„Ich würde mich freuen, wenn das mit der S-Bahn nach Leipzig und der Direktverbindung nach Dresden klappt. Klar sollten wir im Stadtrat dafür Weichen stellen“, sagt Döbelns Vizebürgermeister Lothar Schmidt von der Fraktion der Linkspartei.

Die Grundstücksidee von Wolfgang Müller findet auch SPD-Fraktionschef Axel Buschmann überdenkenswert. Politisch habe sich die SPD gerade im Kreistag mit einigen Anträgen für die bessere Bahnanbindung Döbelns stark gemacht.

Von Thomas Sparrer