Döbeln

„Ohren aufgesperrt“ heißt es am Sonnabend Mittag im Döbelner Kino. Das Cinema in Döbeln lädt nämlich zum „Tag der offenen Ohren“ ein. Nach zehn Tagen Bauzeit und 100 000 Euro Investitionen bietet der Döbelner Filmtempel nämlich jetzt in seinem Kinosaal eins das aktuell sachsenweit modernste Kinosoundsystem.

„Von 12 bis 14.30 Uhr laden wir am Sonnabend die Döbelner ein, kostenlos eine von insgesamt sechs halbstündigen Vorführungen zu nutzen, um sich mit einer kleinen Trailershow anzuhören, wie sich der neue 360-Grad-Kinosound bei uns anhört“, sagt Sven Erfurth, der beim Kinobetreiber Regina-Capitol die drei Kinos in Döbeln, Altenburg und Leipzig betreut. Döbeln ist das erste der drei Häuser, das den neuen Kinosound „Dolby Atmos“ bekommt. 35 neue Lautsprecher wurden dafür an Decken, Seitenwänden und Rückwand installiert. Sie werden alle direkt angesteuert. So entstehen Effekte, wie ein Raumschiff im Starwars-Film, das direkt von hinten nach vorn akustisch über die Köpfe der Kinobesucher fliegt. Im Naturfilm prasselt der Monsunregen im tropischen Regenwald auf die Köpfe, ohne dass sie nass werden.

Michael Spreemann vom Kinoausstatter Cine Projekt aus Berlin hat mit seinem achtköpfigen Team seit dem 9. April den Saal komplett vermessen, die Position jedes einzelnen Lautsprechers genau ausgerichtet und zuvor auch die Statik der Kinodecke neu berechnet. Denn jeder der allein zwölf Deckenlautsprecher wiegt 16 Kilogramm, plus zwei riesige Subwoofer an der Decke. „Das wiegt auch was“, sagt der Techniker. „Winkel und Ausrichtung jedes Lautsprecher sind wichtig, damit der Effekt entsteht und vor allem auf jedem Platz im Saal genau so gut hörbar ist. Jeder Lautsprecher wird dazu einzeln angesteuert und das Signal dann durch den Raum von Lautsprecher zu Lautsprecher weitergesendet„, beschreibt der Spezialist. Knapp 21 000 Watt Leistung hat das neue Soundsystem. Ein Techniker der Firma Dolby nahm das ganze System am Donnerstag ab. Der Steven Spielberg-Film „Ready Player One“ war dann Donnerstagabend die Feuertaufe.

„Seit vier Jahren gibt es Dolby Atmos und ich bin so stolz, dass wir hier jetzt in Döbeln das erste Dolby Atmos Kino in Sachsen nach den allerneuesten Standards sind“, sagt Filmvorführer Uwe Gaitzsch. Der Döbelner hat sich in Berlin und in Dresden Filme in Dolby Atmos angeschaut und war begeistert. Seine Chefs, Patrick Rehs und Michael Venohr vom Kinobetreiber Regina-Capitol GmbH wollten diesen Sound auch unbedingt.

„Nächsten Donnerstag startet der neuen Avengers-Film, der in Dolby Atmos gedreht ist. Ebenso heiß wird im Mai der neue Starwars-Film „Solo“, freut sich Niklas Spitzer, Kinoleiter in Döbeln. Und Ältere können im Sommer den neusten André-Rieu-Konzertfilm im Atmos-Sound erleben. Heute können die neugierigen Besucher schon mal in verschiedene Trailer hineinhören. Ebenso ist der Naturfilm „Unsere Erde 2“ in Atmos verfügbar.

Der Dolby-Atmos-Sound im Saal eins kostet 1,50 Euro Aufschlag. „Das teure System muss ja auch langfristig refinanziert werden“, sagt Sven Erfurth. „Doch wir wollten mit der Neuinvestition den Kinobesuchern in Döbeln auch etwas zurückgeben. Das Kino ist gut besucht. 2017 sind die Besucherzahlen erneut deutlich gestiegen. Vielleicht wächst unser Einzugsgebiet dank Dolby Atmos nun noch weiter“, so Erfurth.

„Tag der offenen Ohren“, Sonnabend, 12 bis 14.30 Uhr, Döbelner Kino „CID“, Eintritt frei

Von Thomas Sparrer