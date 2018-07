Region Döbeln

Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) hat am Mittwoch in Chemnitz ein Maßnahmenpaket zum Thema „Übergangskonzept bis zur Elektrifizierung der Strecke Chemnitz – Leipzig“ vorgestellt. Das Konzept beinhaltet auch die Wiedereinrichtung einer Direktverbindung zwischen Chemnitz und Berlin auf der Regionalbahnstrecke RB 45, die unterem über Waldheim und Döbeln führen würde.

Derzeit gibt es einen regelmäßigen Taktverkehr zwischen Chemnitz und Elsterwerda mit der RB 45. In Elsterwerda werden verschiedene jedoch unregelmäßige Anschlüsse Richtung Berlin erreicht. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, eine Früh- und eine Nachmittagsverbindung sowie gegebenenfalls eine zusätzliche Mittagsverbindung von Chemnitz über Riesa und Elsterwerda direkt nach Berlin aus der RB 45 heraus ohne Umstieg anzubieten. Die Untersuchungen dafür laufen aktuell in Zusammenarbeit mit der Mitteldeutschen Regionalbahn (MRB). „Für eine Betriebsaufnahme im Jahr 2019 finden derzeit Prüfungen und Abstimmungen mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg statt“, so Dr. Harald Neuhaus, Geschäftsführer des Zweckverbands Verkehrsverbund Mittelsachsen.

Von Thomas Sparrer