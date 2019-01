Hartha

„Hallo Herr Maroe, geht es Ihnen gut?“, fragt Dr. med. Danny Nummert-Schulze in Richtung Computerbildschirm. Der ältere Herr sitzt in Begleitung der Paudritzscher Pflegeleitung Romy Pönisch vor einer hellen Schrankwand –irgendwo in den Räumen der Einrichtung. Hans-Jürgen Maroe ist das erste Mal digital zu seinem Hausarzt geschaltet, dementsprechend holprig ist das ganze Unterfangen noch. Oft hilft die Betreuerin aus, indem sie Fragen für ihn wiederholt. Neben Nummert-Schulze sitzt Barbara Klepsch ( CDU). Die sächsische Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz kam am Montag zur Stippvisite in die Franz-Mehring-Straße, um zu sehen, wie das noch junge Projekt im Alltag funktioniert. Der Harthaer Mediziner ist einer von 21 Ärzten des Helios-Verbundes, die die Videosprechstunde nutzen. Bisher betreut er auf diese Art ein bis zwei Patienten in der Woche. Er hofft, dass es noch mehr werden.

Seit dem 1. September 2018 können sächsische Ärzte, auf Beschluss der Landesärztekammer, mit den neuen Möglichkeiten und Herausforderungen der Telemedizin in ihrer Praxis experimentieren. Nummert-Schulze ist bisher zufrieden. „Ich habe bisher fast nur positive Erfahrungen gemacht. Fast jeder hat heute einen Laptop, Tablet oder Smartphone. Das nicht zu nutzen, wäre gerade im ländlichen Bereich fatal.“ Er arbeitet seit einigen Monaten mit dem webbasierten Dienstleister, der die sichere Kommunikation ermöglicht. Ein Programm, wofür sowohl er als auch seine Patienten nicht mehr brauchen als ein internetfähiges Endgerät mit Kamera und ein stabiles Netz. „An letzterem scheitert es im Einzelfall. Ich musste schon ein Gespräch abbrechen“, erinnert der Mediziner sich. Abseits der vielen schwarzen Flecken auf der Breitbandkarte des Freistaates sieht er jedoch enormes Potenzial. „Vor allem jüngere Menschen nutzen das. Die, die es oft nicht zu den angegebenen Sprechzeiten schaffen zum Beispiel.“ Langfristig wünscht er sich eine noch engere Zusammenarbeit mit den Pflegeeinrichtungen der Umgebung, damit Gespräche wie mit Hans-Jürgen Maroe zur Regel werden. „Oft machen sich die Menschen nur sorgen und wollen mit jemanden sprechen. So muss ich nicht hinfahren, sondern kann es von hier erledigen.“

Enthusiasten und Skeptiker

Aktuell darf der Harthaer Hausarzt 50 Online-Sprechstunden im Quartal machen, noch schöpft er die nicht aus. Aber das wird, da ist er sich sicher. Nummert-Schulze weiß genau, welchen seiner Patienten er diesen Service anbietet, wer aufgeschlossen ist und bei wem es vielleicht noch eines zusätzlichen Anstoßes bedarf.

Klepsch : Mehr junge Ärzte fürs Land

„Ich denke, dass wir in zwei Jahren schon ein ganzes Stück weiter sind. Nicht das wir flächendeckend online gehen, aber mehr Ärzte dabei sind“, ist Gesundheitsministerin Barbara Klepsch optimistisch. Sie hofft, dass diese Option langfristig für mehr junge Mediziner auf dem Land sorgt. „Das Projekt soll keine Ängst aufbauen, es soll vielmehr als wichtige Chance verstanden werden. Die Online-Sprechstunde ersetzt natürlich nicht den direkten Kontakt mit dem Arzt.“ Leisnigs Helios-Geschäftsleiterin Peggy Kaufmann ergänzt: „Der Patient muss mindestens einmal beim betreffenden Mediziner in der Praxis gewesen sein.“ Natürlich eigne sich die neuartige Form des Arzt-Patienten-Gesprächs nicht für akute Schmerzpatienten oder ähnliches. Für Folgebehandlungen oder die Besprechung von Befunden sei das aber eine gute Sache, erzählt sie weiter. „Skepsis gibt es an der ein oder anderen Stelle, klar. Da wartet noch viel Aufbauarbeit auf allen Seiten.“ Denn bevor ein Patient sich per Mausklick das Wartezimmer spart, muss er natürlich einwilligen –dazu gehören auch alle Fragen rundum den Datenschutz.

Ob digital oder vor Ort: Pünktlichkeit ist A und O

„90 Prozent meiner Patienten, die die Online-Sprechstunde bisher ausprobiert haben, sind begeistert“, resümiert Nummert-Schulze. Für den Arzt lässt sich das digitale Angebot wunderbar in den Alltag integrieren. Pünktlichkeit ist dabei aber entscheidend, betont er. „Sonst warte ich am anderen Ende und dann ist da niemand. Das stört die Abläufe.“ Das sei aber auch nicht viel anders als beim herkömmlichen Termin in der Praxis.

Kommentar: Klick-Diagnose für die Zukunft? Von Lisa Schliep Hausarzt Dr. med. Danny Nummert-Schulze gehört in der Region Mittelsachsen zu den Vorreitern. Weil er aus den technischen Voraussetzungen des digitalen Zeitalters schöpft. Er bietet in seiner Praxis seit einigen Monaten Sprechstunden per Video an. Damit spart nicht nur er viel Zeit, die er sonst von Hausbesuch zu Hausbesuch tingelt, auch seine Patienten profitieren. Keine Hetzerei zum Termin mehr – ein bequemer Weg, die Gesundheit in den Alltag zu integrieren. Zumindest in der Theorie. Nicht nur, dass der Freistaat meilenweit davon entfernt ist, flächendeckend für ein solides Netz zu sorgen. Diejenigen, für die der Termin beim Arzt oft zur logistischen Mammutaufgabe wird, profitieren geringfügig. Nummert-Schulze bestätigt, dass gerade ältere Menschen das Angebot bisher zaghaft nutzen. Sie bleiben also eher abgehängt. Warum? Oft haben sie keinen Rechner, kein Netz, nicht das nötige Know-How. Natürlich trifft das nicht auf alle zu. Doch sollten nicht vor allem die Menschen Nutznießer sein, die Warteräume regelmäßig frequentieren? Aufklärungsarbeit ist das richtige Wort der Helios-Leiterin, wenn es darum geht, die Älteren an einen Service heranzuführen, der das Leben ein Stückchen leichter machen könnte. Man braucht nur Zeit, es zu erklären. l.schliep@lvz.de

Von Lisa Schliep