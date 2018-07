Döbeln

Verkehrserziehung auf die freundliche Art hat die Stadt Döbeln in der vergangenen Woche im Gemeindegebiet eingeführt. Die lange bestellten Verkehrsinformationstafeln wurden geliefert. Die erste wurde wie bereits in einer Anwohnerversammlung angekündigt, in der Ritterstraße vor der Buchoase aufgestellt, um besonders während der langen Umleitungsphase auf Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde hinzuweisen. Wer die Geschwindigkeitsbegrenzung einhält, bekommt an der Tafel seine gefahrene Geschwindigkeit und einen grünen lächelnden Smiley angezeigt. Wer schneller ist bekommt ein rotes Gesicht dazu.

„Weitere Tafeln werden wir unter anderem in Juchhöh installieren, wo die 50 Kilometer pro Stunde innerhalb der Ortschaft immer wieder missachtet werden. Hier steht auch oft unser Blitzer. Doch die Tafel ist so zu sagen die nettere Form der Verkehrserziehung“, sagt Döbelns Technischer Dezernent Thomas Hanns. Die dritte Geschwindigkeitstafel wird am Leipziger Berg aus Richtung Großbauchlitz nach der 30-er Zone in der Kurve aufgestellt. „Nach der 30er- Zone wird in Richtung Esso-Tankstelle dann oft wieder ordentlich Gas gegeben. Deshalb steht auch unser Blitzer des Ordnungsamtes häufig in dem Bereich. Mit der Tafel wollen wir die Kraftfahrer zusätzlich daran erinnern, dass dort 50 Kilometer pro Stunde gelten“, so Thomas Hanns.

Zwei weitere Tafeln sind zudem noch bestellt. Über deren Einsatzort wird noch entschieden. Die bereits im Bestand des Ordnungsamtes vorhandene Geschwindigkeitsanzeigetafel weißt in dieser Woche am Wettinplatz auf die dort geltenden 30 Km/h hin.

Von Thomas Sparrer